“Claudio Amendola è morto”/ Fake news su Wikipedia: “Deceduto il 12 gennaio 2021”

Una clamorosa fake news è circolata in queste ore in rete: “Claudia Amendola è morto”. Nel dettaglio, la bufala è stata è pubblicata sull’enciclopedia più famosa del web, Wikipedia, su cui per qualche minuto si è letta la frase: “Roma, 16 febbraio 1963 – Roma, 12 gennaio 2021”. Come detto poco fa, la falsa notizia è durata solo pochi minuti, ma ciò nonostante qualcuno ha preso il tutto per oro colato, e di conseguenza in rete la notizia è divenuta decisamente chiacchierata.

Probabilmente qualcuno è stato tratto in inganno da quanto accaduto ieri, 11 gennaio 2021, quando è stato pubblicato su diversi siti web lo spot della Gise, la Società italiana di cardiologia interventistica, con protagonista proprio Claudio Amendola. Il testimonial non è stato scelto a caso in quanto nel 2017 l’attore romano aveva avuto un infarto, e di conseguenza chi meglio di lui potrebbe convincere gli altri a controllarsi periodicamente?

CLAUDIO AMENDOLA E’ MORTO, FAKE NEWS SU WIKIPEDIA: I COMMENTI SUI SOCIAL

Nel dettaglio il progetto del Gise è stato messo in atto per spiegare tutte le misure attuate nei vari reparti di cardiologia degli ospedali italiani per garantire cure efficienti ai bisognosi nonostante il periodo di pandemia. Lo spot, come anticipato, potrebbe aver indotto qualcuno a collegare Claudio Amendola ad una morte per infarto, e così che la pagina Wikipedia dell’attore romano è stata modificata con la data di morte. Inutile sottolineare come la fake news sia stata chiacchieratissima sui social, come ad esempio su Twitter, dove un utente ha scritto: “Hanno aggiornato Wikipedia scrivendo che Claudio Amendola è morto però non si capisce se è vero o no”. Quindi un altro ha replicato: “No Claudio Amendola non è morto, qualcuno ha male interpretato questo articolo”, riportando poi il video dello spot. Infine un altro ha scritto: “Ma come fate a scherzare su queste cose? Io non ho parole, Vergognatevi”.



