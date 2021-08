Claudio Amendola/ “Il bacio con Mara Venier? E’ durato, ma…” (Domenica In)

Claudio Amendola ospite de “Il meglio di Domenica In” di Mara Venier si è confessato a cuore aperto: dal rapporto con il padre Ferruccio all’amore per i tre figli. Non solo l’attore ha anche ricordato del bacio scambiatosi proprio con la padrona di casa sul set del film “Professione vacanze” del 1987. Erano entrambi giovanissimi e si sono ritrovati a condividere il set cinematografico e una scena in cui si sono scambiato un lungo bacio appassionato sulla bocca. Un filmato che ha leggermente imbarazzato la padrona di casa che, divertita, ha ricordato: “all’epoca, ero sposata con Jerry Calà… Anzi mi ero lasciata” con Amendola che ha replicato: “io invece ero single…”. Poi Mara Venier con la sua solita risata contagiosa ha chiesto all’attore: “ma tu te lo ricordavi ‘sto bacio? Ma quanto è durato?”. L’attore romano non si è fatto attendere e ha replicato: “beh è durato, lo stop non è che lo sentivamo troppo, mi pare di ricordare così…”. Un lunghissimo bacio quello scambiato dai due sul set.

Durante la lunghissima chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, Claudio Amendola si è soffermato a parlare anche della sua vita privata: dal rapporto con i figli fino al ricordo bellissimo del padre. Figlio di Ferruccio Amendola, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano, Claudio ha ricordato il padre così: “i fan mi fermano sempre dicendo: Tu sei bravo, ma tu padre…. E a me fa molto piacere, questa frase me la tatuerei. È stato un gigante. L’ho visto arrabbiato con me solo una volta a 18 anni, feci una stupidaggine che poteva compromettere tutta la mia carriera. In quell’occasione vidi la sua disistima non da padre, ma da uomo e mi colpì molto”. Un ricordo molto toccante quello dell’attore romano che ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema proprio ispirandosi alla grande carriere del padre!

