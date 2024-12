Anticipazioni Il Patriarca 2, quarta puntata 6 dicembre 2024: Mario tra due fuochi

Il Patriarca 2 torna in onda questa sera, 6 dicembre 2024, con la quarta puntata. Il personaggio di Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola, sta affrontando un nuovo nemico, ma in questo nuovo appuntamento si partirà con il triangolo che vede protagonisti Daniel, Nina e suo marito. Le anticipazioni di Il Patriarca 2 svelano che Nina e Daniel sono sempre più vicini, cosa che scatena la preoccupazione e l’ira di Mario Rizzi. È ben noto ai telespettatori che l’uomo non è innamorato di sua moglie, essendo invece totalmente preso da Lara, tuttavia non vuole affatto rinunciare a diventare l’erede dell’impero di Bandera.

Il Patriarca 2, anticipazioni puntata oggi 22 novembre 2024/ Accusa infamante per Bandera: ucciso un bambino?

Rizzi è infatti in lizza per l’eredità, visto che Nina sta per avere un figlio da lui e che Carlo è fuori dai giochi. Nonostante il sentimento sia ormai morto, Mario non è disposto a rinunciare a questa possibilità ed è pronto a tutto pur di non perderla. Ecco perché arriva a minacciare Daniel, portandolo di conseguenza ad avvicinarsi a suo padre.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta ottava puntata 17 novembre: Rebecca sfida Vybes

Il Patriarca 2, anticipazioni: Raoul scopre il piano di Nemo

Le anticipazioni de Il Patriarca 2 ci svelano che, mentre Mario agisce per impedire l’amore tra Daniele e sua moglie, quest’ultima, ignara di tutto, pensa solo al giovane Morabito. Il lavoro di Rizzi è intanto su più fronti (e donne), visto che al contempo si trova a dover gestire anche l’arrivo di Lara a Villa Bandera e i sentimenti ormai sempre più palesi che prova nei suoi confronti. Tornando invece a Nemo Bandera, l’uomo è a rischio quando Raoul scopre il suo ultimo colpo e lo intercetta. È così che viene in possesso del carico di armi destinato agli albanesi. Nemo non può rimanere con le mani in mano: per risolvere la questione dovrà agire in fretta e anche con grande decisione, altrimenti perderà il controllo di Levante definitivamente.