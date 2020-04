Claudio Baglioni/ Album e tour rimandati a data da destinarsi, ma…

Pubblicità

Claudio Baglioni ha deciso di partecipare al programma Stasera…Laura! Ho creduto in un osgno che andrà in onda stasera. Nonostante abbia raggiunto una veneranda età riesce sempre a stupire i fan, con eccezionali novità dal punto di vista musicale. Ad ogni modo, sembra che anche il cantante, considerato anche un ottimo presentatore dopo il grande successo di Sanremo, sia stato fermato dal Coronavirus COVID-19. Secondo alcune fonti, in questo periodo Claudio avrebbe dovuto rilasciare un nuovo lavoro musicale, composto da qualche inedito e da altre rielaborazioni dei suoi successi storici. Molto probabilmente poi, dopo l’uscita dell’album, Baglioni avrebbe intrapreso un piccolo tour in Italia per pubblicizzare le sue canzoni e deliziare i fan dal vivo. Tutto ciò è stato rimandato a data da destinarsi. D’altro canto, è giusto così, visto che la sicurezza viene prima di tutto. Comunque, i fan del cantante possono godersi la sua esibizione registrata per il programma e cantare davanti alla televisione.

Claudio Baglioni, la lotta contro il Coronavirus

A quanto pare, nell’ultimo periodo Claudio Baglioni è una celebrità molto attiva. Il cantante sta facendo parlare di sé per il suo grande impegno nella lotta contro il Coronavirus. Secondo diverse fonti, Claudio Baglioni starebbe facendo donazioni a medici ed ospedali, per aiutare questi ultimi a combattere questa terribile malattia ed assicurarsi i materiali necessari per la cura dei pazienti. Inoltre, Claudio Baglioni è stato anche uno dei testimonial principali della raccolta fondi lanciata con l’hashtag #noiconfliinfermieri. Si tratta di un’iniziativa solidale per aiutare gli infermieri che spesso sono costretti a lavorare fino allo stremo negli ospedali, cercando di salvare la vita a centinaia di persone. Un gesto davvero nobile da parte del cantante, che non fa che confermare la sua nobiltà d’animo, dimostrata anche in molte altre occasioni.

La sua carriera

Claudio Baglioni è un volto storico della canzone italiana. Difatti, il primo album che lo ha lanciato verso il successo si intitola in modo omonimo ed è stato pubblicizzato sul mercato addirittura nell’anno 1970. Nel corso del tempo poi, Baglioni ha lavorato a molti altri progetti musicali, riuscendo a lanciare ben 15 album in studio, tenendo moltissimi concerti e realizzando anche numerose raccolte. Tra le canzoni più importanti di Baglioni si ricordano Piccolo grande amore, Porta Portese, Strada Facendo, Avrai, Tu Come Stai e Noi no.



