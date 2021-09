Claudio Baglioni/ “Dodici note” per guarire dopo la pandemia

Claudio Baglioni, insieme a tanti suoi colleghi, sarà all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards, questa sera giovedì 9 settembre su Rai 1. Baglioni è uno dei cantautori più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. Le sue canzoni sono immortali e senza tempo, amate da generazioni e generazioni, tutti le amano e le cantano. L’artista è instancabile ed è fra i tanti che ha maggiormente sofferto dell’assenza degli spettacoli dal vivo. L’estate appena trascorsa lo ha visto protagonista di una serie di concerti dal titolo “Dodici note”, tutti alle Terme di Caracalla a Roma, mentre sarà ancora all’Arena di Verona il prossimo 11 settembre.

Paola e Rossella, ex e compagna Claudio Baglioni/ Lui e la moglie sono ancora amici

Durante una recente intervista, Baglioni ha affermato ancora una volta, quanto la ferita dei teatri chiusi sia da rimarginare con fatica e amore. Per questo ho realizzato uno spettacolo dove tutte le arti fossero coinvolte, musica, parole, danza, recitazione, quadri animati e performance di gradi giocolieri, perché, ha dichiarato, ognuno di noi con la propria sensibilità e intelligenza deve contribuire a cancellare il vuoto del teatro riempiendolo di vita.

Claudio Baglioni/ "La pandemia ha reso il lavoro degli artisti ancora più difficile"

La carriera di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni ha iniziato a cantare giovanissimo, in quanto nel 1964, appena tredicenne vince un concorso per voci nuove cantando un brano di Paul Anka. Nel 1968 compone il suo primo brano di successo “Signora Lia”, nel 1972 scrive e incide quello che per tanti è considerato uno dei capolavori della musica leggera italiana, “Questo piccolo grande Amore”.

Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e inciso circa 38 album. Eclettico e sorprendente, oltre a cantare si è cimentato nella conduzione di programmi televisivi, primo fra tutti, Il Festival di Sanremo per ben due edizioni consecutive. Capace di reinventarsi e mettersi in gioco con ironia, ha creato e messo in scena il progetto “Capitani coraggiosi” insieme all’amico e collega Gianni Morandi, riscuotendo un enorme successo di pubblico.

Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni dopo Paola Massari/ Chi è? Sua manager dagli anni 80

© RIPRODUZIONE RISERVATA