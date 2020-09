CLAUDIO BAGLIONI/ “In questo mestiere, la falsità, prima o poi, si paga”

Per Claudio Baglioni la presenza sul palco dei Seat Music Awards sarà un modo per tornare a vivere il pubblico e l’esperienza della musica dal vivo dopo l’emergenza coronavirus. Un momento drammatico per tutta l’industria musicale, ma in particolare l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha dovuto profondamente rivedere i piani professionali che l’avrebbero visto particolarmente arrivo in questo 2020. Prima con il lancio di un nuovo, attesissimo album di inediti, quindi con un tour estivo che l’avrebbe portato a cantare nei più importanti anfiteatri italiani. Tutto rimandato al 2021, a partire dalle 13 date consecutive che lo vedranno mattatore alle Terme di Caracalla di Roma, casa sua, dal 4 al 18 giugno 2021, fino alle date al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona. Location più che mai suggestive, appuntamenti che per causa di forza maggiore Baglioni ha dovuto rinviare, come tutti i grandi artisti che avevano previsto date estive in questo 2020.

CLAUDIO BAGLIONI OSPITE AI SEAT MUSIC AWARDS

In una recente intervista, Baglioni aveva sottolineato l’importanza di essere veri e sinceri nei confronti del pubblico che segue un artista da molti anni, unica chiave per raggiungere un’invidiabile longevità artistica come quella del cantautore romano: “Non credo che ci sia una formula. Sarebbe troppo facile. Tutti l’adotterebbero e tutti avrebbero successo. Quello che ho fatto, è stato cercare di rimanere me stesso. E, per farlo, non ho mai smesso di cambiare. Cambiare senza fingere, senza barare, senza bluffare, però. In questo mestiere, la falsità, prima o poi, si paga.” E anche in questo anno così turbolento Baglioni non ha voluto bluffare, preferendo attendere piuttosto che mantenere nell’incertezza i fans che avevano acquistato i biglietti per i suoi concerti-evento: rimborsabili, ma anche validi per chi vorrà aspettare l’inizio dell’estate 2021. Nel frattempo, questa performance ai Seat Music Awards sarà un antipasto valido per tutti i fans del mitico Claudio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA