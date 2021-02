Claudio Bisio positivo al Covid/ Come sta? “Chiuso in casa: tosse fastidiosa ma…”

Nelle passate ore, l’attore e conduttore Claudio Bisio ha annunciato via social di essere risultato positivo al Covid. Il volto noto dello spettacolo è intervenuto attraverso le sue Instagram Stories per fare questa importante rivelazione pur essendo solitamente molto restio a parlare di suoi aspetti personali. Dopo una doverosa premessa, Bisio ha svelato: “Da qualche giorno sono positivo al Covid, niente di grave penso… spero”. L’attore e conduttore ha spiegato ai suoi follower quali sono i sintomi: “Non ho febbre, ho solo tosse fastidiosa ogni tanto e un po’ di voce abbassata come sentite”.

Nonostante la paura legata al contagio da Covid, Claudio Bisio con un accenno di sorriso ha voluto tranquillizzare i suoi follower sul suo stato di salute: “Sto bene”. Il mattatore in questi giorni sarebbe dovuto essere a Roma per motivi di lavoro, in occasione della presentazione di un progetto per una serie tv dal titolo “Tutta colpa di Freud” ma purtroppo per il momento il Covid lo ha bloccato a casa.

CLAUDIO BISIO POSITIVO AL COVID: ANNUNCIO SOCIAL

“Non ce la farò ad essere a Roma”: Claudio Bisio, dopo aver annunciato la sua positività al Covid, con estremo dispiacere ha dovuto annunciare anche la sua assenza più che giustificata rispetto ai prossimi impegni di lavoro che aveva preso prima del risultato del test che ha confermato di avere il Coronavirus. “Io sono qua a casa, in quarantena, chiuso come tanti noi italiani, io un po’ di più causa positività”, ha proseguito Claudio Bisio, con il suo consueto ottimismo purtroppo sbiadito dalla preoccupazione legata al contagio. L’attore ha però ribadito il suo desiderio di tornare presto nuovamente negativo per poter uscire di casa, prima di mandare un abbraccio a tutti i suoi follower. Intanto dal prossimo 26 febbraio la serie annunciata da Bisio e che avrebbe dovuto presentare a Roma sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Nel parlarne l’attore aveva colto l’occasione per mandare i suoi saluti ai colleghi e al regista Rolando Ravello.



