Claudio Bisio/ Retroscena sull’amicizia con Michelle Hunziker: “Con lui non è mai cambiato nulla”

Claudio Bisio, il grande ritorno in tv assieme a Michelle Hunziker

C’è grande attesa da parte dei fan per rivedere all’opera Claudio Bisio e Michelle Hunziker. Una coppia televisiva che ha fatto sognare grandi e piccini ai tempi di Zelig, con una comicità ed un’alchimia davvero speciale. Insomma un duo d’oro, che si ricompone per Michelle Impossibile & Friends, la seconda edizione del programma condotto da Michelle Hunziker. Tra i due la stima è rimasta immutata, nonostante il trascorrere del tempo e le diverse strade lavorative imboccate negli ultimi anni.

“A distanza di anni, non è mai cambiato nulla”, ha precisato la conduttrice Michelle Hunziker, assicurando che il feeling è rimasto immutato. “Con lui è difficile non ridere“, ha detto in vista della ‘reunion’. Michelle e Claudio hanno abilmente portato all’apice del successo Zelig, lo spettacolo comico che per anni è stata una delle colonne intoccabili di Canale 5. Adesso sognano in grande, con un programma che alla Hunziker ha già dato grandi soddisfazioni. Insieme a Bisio arriverà ancora più in alto?

Per Claudio Bisio, l’ultimo periodo è stato comunque soddisfacente e ricco di impegni. Ha portato a teatro “La mia vita raccontata male”, uno spettacolo diretto da Giorgio Gallione, dove racconta un’eccentrica sequenza di situazioni che garantiscono spasso e risate a non finire, in un clima di leggerezza e anche di riflessioni. Dall’amore alla politica, dall’educazione alla paternità, passando per le situazioni legate al nostro paese, fino alle scelte artistiche intraprese nel corso di questi anni.

Quindi i bivi, le curiosità e gli eventuali ‘dietro le quinte’ che ancora non conosciamo. Claudio Bisio è pronto a stupire, con il suo solito approccio spumeggiante e brillante, cono uno spettacolo che fin dal principio ha ingolosito i fan della prima ora. Ma adesso è tempo di rispolverare il feeling con la sua “amata” Michelle Hunziker per Michelle Impossibile & Friends, forse la sua spalla televisiva ideale. E viceversa.











