Claudio Bravo Camus/ Chi è il pittore cileno famoso per i “pacchetti”

Oggi, venerdì 8 ottobre, Google celebre Claudio Bravo Camus con il doodle: il pittore cileno avrebbe compiuto 83 anni, scopriamo chi è. Nato a Valparaiso nel 1936, Bravo si è inizialmente affermato come ritrattista in Cile ed in Spagna, divenendo famoso per le sue vivaci nature morte. Il boom è arrivato negli anni Sessanta grazie ai “pacchetti”: il doodle si ispira proprio ai pacchi raffigurati nei suoi dipinti, scatole di carta legate con una corda. Tra i più importanti artisti iperrealisti del Novecento, Claudio Bravo ha tratto ispirazione dai maestri classici spagnoli: da loro ha assorbito lo stile provocatorio, che ha coniugato con una formazione prettamente cilena con Miguel Venegas Cifuentes. Amato e conosciuto in tutto il mondo, il cileno ha tenuto la sua prima mostra a soli 17 anni: nel 1954 ha esposto le sue opere al Salon 13 di Valparaiso. ‘Dopo essere cresciuto nel suo Paese natale ed aver affinato la sua arte da autodidatta, Bravo Camus ha deciso di trasferirsi in Spagna all’inizio degli anni Sessanta: in Europa ha realizzato i suoi primi ritratti su commissione, comprese le foto dei membri della famiglia del generale Francisco Franco.

CHI E’ CLAUDIO BRAVO CAMUS

Nel 1970 Claudio Bravo Camus ha tenuto la sua prima mostra a New York City, due anni prima del suo trasferimento a Tangeri, in Marocco. Nel Paese africano ha iniziato a dipingere paesaggi e animali, senza dimenticare la natura morta ed i ritratti. Le sue opere hanno avuto grande fortuna in tutto il mondo, basti pensare che “White Package” del 1967 è stato venduto per 1 milione di dollari nel 2004. Poco conosciuto nel suo Paese natale fino agli anni Novanta, Bravo Camus è diventato uno dei punti di riferimenti del Cile in campo culturale grazie anche ad una mostra retrospettiva organizzata al Museo Nazionale delle Belle Arti di Santiago: in totale, 280 mila visitatori. Il suo decesso risale al 4 giugno 2011: l’artista è morto nella sua casa di Taroudant, in Marocco, a causa di due infarti. Le sue opere sono esposte nei musei di tutto il mondo, basti citare le collezioni pubbliche di alcuni tra i più importanti luoghi d’arte: il The Baltimore Museum of Art, El Museo del Barrio di New York City, l’Honolulu Museum of Art, il Metropolitan Museum of Art, il Museo Nacional de Bellas Artes di Santiago o ancora il Museum Ludwig di Colonia.

CLAUDIO BRAVO CAMUS, IL PITTORE DEI “PACCHETTI”

Fortemente influenzato dagli artisti del Rinascimento e del Barocco, Claudio Bravo Camus ha avuto come punto di riferimento il surrealista Salvador Dalì e non si è dedicato unicamente ai dipinti: nel corso della sua carriera, ha realizzato disegni, litografie e sculture di ogni tipo. Il grande amore per le opere rinascimentali è legato alle sue numerose visite al Museo del Prado di Madrid, nel corso del suo soggiorno in Spagna: affascinato dagli artisti italiani e spagnoli, ha dichiarato di essere stato colpito da pittori del calibro di Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran e Juan Sanchez Cotan. Il caudillo Francisco Franco – con la sua famiglia – non è stato l’unico statista ad essere ritratto dall’artista cileno: tra i tanti, ricordiamo l’ex presidente delle Filippine Ferdinand Marcos con la sua first lady Imelda Marcos e il grande editore Malcolm Stevenson Forbes. Tra le tante curiosità legate a Claudio Bravo Camus, citiamo un aneddoto da lui raccontato in un’intervista a El Mercurio: il pittore ha dichiarato di essersi dato alla castità negli ultimi due decenni di vita, poiché «l’amore è molto complicato» e lui è stato troppo geloso e passionale. «I miei quadri ed i miei animali sono le mie migliori fonti d’amore, da quando ho 50 anni non ho avuto nessuno nel mio letto: mi sono stancato di fare l’amore», le sue parole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA