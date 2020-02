Claudio Briganti, marito di Laura Chimenti/ Manager sportivo e compagno perfetto

CHI È CLAUDIO BRIGANTI?

Il nome di Claudio Briganti forse non dirà nulla ai telespettatori, ma i fan del gossip sanno che il manager è anche il marito di Laura Chimenti. Il suo incontro con la conduttrice e giornalista risale a molti anni addietro, anche se la data è difficile da dire. Sappiamo che la coppia ha inoltre avuto una bambina nel 2008 e che la famigliola al completo vive a Roma. Attualmente i figli di Claudio e Laura sono in tutto tre, tutte bambine. “Sono più emozionate di me, soprattutto la più grande che ha 13 anni”, ha detto la Chimenti a Oggi parlando delle tre eredi, Margherita, Bianca e Gloria. Anche se Briganti si è mostrato spesso in occasioni pubbliche al fianco della moglie, sembra rifuggire la vita mondana. La sua carriera in effetti si allontana di molto da quella sua dolce metà: in passato è stato relatore dell’Università di Tor Vergata, nella Capitale, e anche della Luiss. Merito del suo ruolo nel Movimento Sportivo Popolare, di cui è Presidente. Il mondo dello sport del resto gli ha regalato anche importanti riconoscimenti a livello e non solo sul nostro territorio, visto che fra gli altri titoli è stato insignito anche della Benemerenza Europea dello Sport. Sembra tra l’altro che il 17 gennaio sia stata una giornata importante per Briganti: sul suo profilo social, la moglie ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, sorridenti. Fiesta, Amore Mio, Giovanni 60, scrive come hashtag la giornalista. Clicca qui per guardare la foto di Claudio Briganti e Laura Chimenti

CLAUDIO BRIGANTI, MARITO LAURA CHIMENTI: LA SUA CARRIERA

Una carriera di tutto rispetto quella di Claudio Briganti, il marito di Laura Chimenti, almeno a giudicare dal suo profilo Linkedin. Nel settore esperienze, il manager sportivo infatti sottolinea di aver coordinato due anni fa due strutture Sportkinetic di Roma, la Clinica Nuova Villa Claudia e un centro presso il Forum Sport Center. Da 23 anni è inoltre Amministratore Delegato della SD Eventi, che gli ha permesso di maturare le competenze sulla gestione di manifestazioni e promozioni aziendali con focus sulla creazione di valore. Briganti ha inoltre riorganizzarto il settore sportivo della Axel Roma, curando in modo particolare la pratica amatoriale, la scuola di pattinaggio e professionale, creando numerosi eventi sportivi. Oggi, mercoledì 5 febbraio, Laura Chimenti sarà al Festival di Sanremo 2020 ed è possibile che il marito seguirà la manifestazione canora da casa. Non escludiamo tuttavia di vederlo seduto fra il pubblico, visto che in passato, nelle più grandi occasioni di vita e carriera della giornalista, ha preferito essere presente di persona.

