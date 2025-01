Questo Sanremo 2025 è un successo annunciato. Ebbene sì, trapelano le prime informazioni su come sono andate le prove dei big e non solo, anche delle Nuove Proposte che si sono esibite in questi giorni. La location dove hanno provato è la stessa di Ballando Con le Stelle, ovvero il forum del Foro Italico a Roma. Molti dei protagonisti di questa stagione di Sanremo 2025 hanno scattato foto per documentare l’emozione provata sul palco.

Tra i big che hanno voluto fare scatti per pubblicarli sui loro profili spuntano anche Sarah Toscano, Rose Villain e Elodie, ma la scena vera e propria l’ha rubata Giorgia, che si è aggiudicata una standing ovation. A mostrare le prime immagini di quanto sta succedendo per Sanremo 2025 è stata Caterina Balivo a La Volta Buona, che ha fatto vedere il maestro Enzo Campagnoli, il quale ha spiegato che dopo l’esibizione di Giorgia tutta l’orchestra è saltata in piedi. Dopo una standing ovation del genere ne deduciamo che la canzone dell’ex conduttrice di X Factor 2024 sarà un successo incredibile!

“Quello di Giorgia è stato un momento fantastico con il delirio dell’orchestra, tanta emozione, tante vibrazioni”, ha spiegato il maestro Campagnoli, ritenendola un’artista davvero straordinaria. Non solo, si è detto anche felice di essere al fianco della cantante durante questa edizione di Sanremo 2025. “Se l’orchestra ha applaudito Giorgia? Meglio, l’orchestra si è alzata” ha continuato, “alla fine c’è stata una bella standing ovation e la meritava tutta”. Dopo il maestro Campagnoli ha parlato anche Luca Dondoni, celebre critico musicale.

Subito ha smorzato gli animi, criticando il fatto di mandare in onda in anticipo un servizio di questo tipo. “Ok, però questa mi sembra un’espressione di voto importante questa”, ha spiegato, “ho paura che così si sia creato un precedente”. Oltretutto ha precisato che i giudizi non andrebbero mai anticipati in questo modo. Anche Giovanni Ciacci è intervenuto dicendo che probabilmente secondo il regolamento il maestro Ezio Campagnoli non avrebbe potuto esprimere un giudizio del genere. Caterina Balivo ha poi continuato smorzando la polemica e dicendo che non è stato detto nulla di nuovo su Giorgia, che è straordinaria.