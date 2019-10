Claudio Cecchetto “fuori” da Commissione Sanremo 2020/ “Mai saputo di essere dentro!”

Alla vigilia del prossimo Festival di Sanremo 2020, il primo che vedrà alla conduzione (e alla direzione artistica) Amadeus, sono già iniziate le prime polemiche. L’ultimo a sollevarle è stato il produttore discografico Claudio Cecchetto, che ha commentato su Instagram in modo più o meno ironico un articolo sull’argomento che annuncia la presenza di Gianmarco Mazza al fianco di Amadeus nella scelta delle canzoni del prossimo Festival. Il medesimo articolo, tuttavia, esordisce scrivendo: “Fuori Claudio Cecchetto, dentro Gianmarco Mazzi”. “Sono “fuori”? Non sapevo di essere “dentro””, commenta Cecchetto manifestando un certo sconcerto. “A questo punto come me sono fuori anche Renzo Arbore, Adriano Celentano, Red Ronnie, Marco Mazzoli, Maurizio Sarri, Giuseppe Conte e… il resto del mondo. Pure tu!”, chiosa ironizzando nel tentativo di smorzare la tensione iniziale. E i suoi follower lo assecondano commentando con la medesima vena ironica: “Pensa che fortuna, se non ti avessero informato loro non lo avresti saputo mai”.

Claudio Cecchetto, dunque, non solo sarebbe fuori dalla rosa dei selezionatori che andranno a comporre la commissione che dovrà scegliere le canzoni in gara al prossimo Sanremo 2020 ma neppure sarebbe stato avvertito di essere tra i candidati. A fornire maggiori dettagli in merito è stato nelle passate ore l’AdnKronos che ha rivelato che oltre ad Amadeus ricopriranno l’ambito ruolo, tra gli altri, anche il vicedirettore di Raiuno, Claudio Fasulo, e l’ex direttore musicale della kermesse, Gianmarco Mazzi. Ed ancora, tra i selezionatori anche l’autore televisivo Massimo Martelli e il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis. La Commissione di Sanremo 2020 è un organismo collegiale con il compito importantissimo di scegliere insieme al direttore artistico del Festival gli artisti e le canzoni che saranno protagoniste sul palcoscenico dell’Ariston, dal 4 all’8 febbraio prossimo in merito ai Giovani. La decisione dovrà essere presa entro la fine del 2019 anche se la commissione, sempre secondo l’Adnkronos, sarebbe già al lavoro per la scelta dei brani dei Giovani.





