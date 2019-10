AL BANO E ROMINA INSIEME IN GARA A SANREMO?/ Malgioglio: “Gli ho inviato un brano…”

Al Bano Carrisi e Romina Power in gara al prossimo Festival di Sanremo con una canzone scritta da Cristiano Malgioglio? E’ questa l’indiscrezione che in queste ore sta facendo fibrillare i fan della coppia (al momento solo artistica) in vista di un clamoroso ritorno all’ariston nell’edizione della kermesse condotta da Amadeus. Sulla questione ha voluto dire la sua proprio il paroliere, ammettendo che l’ipotesi ventilata da diversi siti non è così peregrina come invece qualcuno avrebbe potuto pensare. Malgioglio ha alimentato le speranze dei fan pubblicando su Instagram una foto di Al Bano e Romina insieme, e a commento queste parole:”In molti mi chiedono se sia vera la notizia che io abbia scritto una nuova canzone per @albano e @romina_pawer (da sottolineare il tag errato, ndr)…in molti mi chiedono se andranno a Sanremo …in molti mi chiedono il titolo della canzone…in molti mi chiedono se sia una canzone d’amore…in molti mi chiedono, chiedono chiedono”. Poi l’ammissione:”Ho inviato un brano alla famosa coppia”.

AL BANO E ROMINA INSIEME IN GARA A SANREMO?

Da qui a dire, però, che Al Bano Carrisi e Romina Power saranno concorrenti del prossimo Festival di Sanremo ce ne passa. Lo stesso Cristiano Malgioglio ha voluto fare una precisazione d’obbligo:”Non so se l’abbiano preso in considerazione o meno. Leggo sui vari siti la notizia”. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ci sono pochi dubbi su quale sarebbe l’impatto della loro eventuale decisione di lanciarsi in questa nuova affascinante sfida:”Io penso qualora decidessero di partecipare alla grande manifestazione condotta dal bravo @giovanna_e_amadeus , sarebbe straordinario… perche’ andrebbero in gara anche con i giovani. E solo per questo …l’hanno gia” vinto. E se per loro ci fosse l’Eurofestival? Pensa il successo …….visto che sono la coppia italiana piu’ conosciuta al mondo. Con la mia canzone o con un’altra canzone…in bocca al lupo”. Insomma, Malgioglio benedice l’operazione: ora la palla passa ad Al Bano e Romina…





© RIPRODUZIONE RISERVATA