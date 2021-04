Claudio Cecchetto/ “Giuseppe Cruciani mi danneggiò. Se mi chiama non rispondo…”

Claudio Cecchetto ospite oggi de “La Confessione”, il programma di Peter Gomez che va in onda su NOVE alle 22:45. Stasera, dunque, verrà trasmessa l’intervista al noto produttore musicale, nonché fondatore di Radio Deejay. Con il direttore del sito del Fatto Quotidiano avrà modo di ripercorrere le tappe della sua carriera. Si soffermerà, ad esempio, sul periodo della sua candidatura a sindaco di Misano Adriatico con la lista civica W Misano viva, che ottenne il 33 per cento dei voti, secondo le anticipazioni fornite dalla trasmissione prodotta da Loft Produzioni. Era il maggio 2019 e per Claudio Cecchetto fu «un’esperienza straordinaria». L’ex dj ci scherza pure: «Mi sono sentito un piccolo Berlusconi». Peter Gomez gli fa notare che durante la campagna elettorale prese delle posizioni coraggiose, in alcuni casi pure controcorrente. Il giornalista fa l’esempio delle multe ai clienti delle prostitute. E quindi gli chiede che idea abbia della prostituzione libera: «Quello è Cruciani, è Cruciani che mi ha fatto un’intervista, l’ha montata alla sua maniera ed è venuto fuori quello».

Jody Cecchetto/ Dallo scioglimento dei iPants al duro sfogo online...

CECCHETTO VS CRUCIANI: “IO NON GLI RISPONDO…”

Il riferimento di Claudio Cecchetto è ad un’intervista a “La Zanzara” su Radio 24, il noto programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Quando Peter Gomez gli chiede se il conduttore radiofonico abbia falsificato il suo pensiero, il talent scout precisa: «Non falsificato, però mi ha fatto un’intervista brillante e montata in una certa maniera sembrava un’intervista seria». Quell’intervista ha avuto un “prezzo” molto caro. «Io l’ho pagata quella intervista perché chiaramente l’opposizione nel territorio l’ha usata contro di me». L’ex produttore discografico non ha ancora perdonato per questo Giuseppe Cruciani. «Adesso se al telefono c’è Cruciani io non rispondo», rivela Claudio Cecchetto. L’intervista integrale all’ex produttore discografico, prodotta per Discovery Italia, sarà disponibile in live streaming, poi on demand tramite il nuovo servizio streaming discovery+. Inoltre, è disponibile ovviamente la diretta tv al canale 9 del digitale terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

LEGGI ANCHE:

Claudio Cecchetto: “Mi sono formato in chiesa”/ “Il mio erede? Francesco Facchinetti”Claudio Cecchetto/ "La trap in Italia sono Ghali e Sfera Ebbasta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA