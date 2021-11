Claudio Cecchetto: “Ho un pensiero per la prossima estate”/ La “bomba” da Platinette

Cos’ha in serbo Claudio Cecchetto per il suo futuro professionale? Ad alimentare la suspence è stato lo stesso produttore discografico, tenendo a battesimo la prima puntata del nuovo programma di Mauro Coruzzi in arte Platinette su Rtl 102.5. In quello che può essere definito di fatto il primo talk show notturno del palinsesto (va in onda dal lunedì al giovedì dall’1 alle 3 di notte), Claudio Cecchetto si è reso protagonista della prima di tante telefonate che caratterizzeranno il programma. “Lui mi ha scoperto“, ha esordito commuovendosi Mauro Coruzzi, legato a Cecchetto da un sentimento di amicizia e di gratitudine. Il diretto interessato, dal canto suo, ha ricambiato dicendo: “Ho saputo di questo nuovo programma, non potevo non esserci per un grande in bocca al lupo“. Poi, quando tutto lasciava presagire una “semplice” chiacchierata tra amici, ecco arrivare la “bomba”…

Mauro Coruzzi, nuovo show Rtl 102.5 'Nessun dorma'/ “Storie di persone diverse”

Cecchetto: “Ho un pensiero per la prossima estate”

Un piccolo scoop quello realizzato da Mauro Coruzzi alla prima di “Nessun dorma”. Sì, perché il padre del “Gioca jouer” ha svelato: “Ho un pensiero per la prossima estate, ma non posso dire nulla“. Una frase lanciata e rimasta sospesa a mezz’aria, prima di mandare una buonanotte speciale a tutti. A cosa sta pensando allora Claudio Cecchetto? Il riferimento temporale è sospetto. Come i suoi più attenti seguaci ricorderanno, infatti, Cecchetto negli anni scorsi ha condotto più di un’edizione del Festivalbar, la kermesse musicale che ha caratterizzato le estati di milioni e milioni di adolescenti. E verso la quale in molti non nascondono di provare una grande nostalgia. Cecchetto sta lavorando a qualcosa di simile per la prossima estate? Quale coniglio tirerà fuori dal cilindro il talent scout più famoso d’Italia?

LEGGI ANCHE:

Jody Cecchetto a Radio Zeta/ “Grazie a papà Claudio conosco questo mondo ma…”Jody e Leonardo Cecchetto, figli di Claudio/ La musica nel sangue, proprio come papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA