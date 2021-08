Claudio e Dorita, genitori Leonardo Bonucci/ “Il nostro ragazzo è campione d’Europa”

Claudio e Dorita sono i genitori di Leonardo Bonucci, il difensore della Nazionale Italiana di Calcio e della Juventus. Il campione è molto legato alla famiglia a cui deve tanto. Proprio Bonucci durante un’intervista rilasciata alla stampa parlando dei genitori ha rivelato: “mi hanno dato valori importantiLa base della crescita è sempre stata la scuola. Io non ho mai fatto un’assenza a scuola senza che i miei genitori lo sapessero. Se a scuola andavo male la borsa per il calcio non sarebbe mai stata pronta. Non ero un modello, ma me la cavavo a scuola”. La passione per il calcio è sempre stata di famiglia, visto che anche papà Claudio in passato ha giocato a pallone.

“Anche io giocavo a calcio. Poi, una volta lasciato il calcio giocato, questo sport è rimasto una componente importante della nostra famiglia. La tradizione è andata avanti con mio figlio maggiore, Riccardo” – ha detto il padre di Leonardo Bonucci intervistato da TusciaUp. Non solo, il padre ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapporto con il figlio: “quotidianamente lo contattiamo noi, anche tramite messaggi, Whatsapp, comunque ci sentiamo quasi tutti i giorni e ci vediamo anche con le videochiamate. L’esultanza di Leonardo? Quel gesto che fa Leonardo, sciacquatevi la bocca, è nato tra amici, tra di loro, perchè nessuno di loro è juventino, chi della Lazio, chi del Milan, chi della Roma, allora Leonardo ha detto: ‘Quando parlate della Juve sciacquatevi la bocca’”.

Genitori Leonardo Bonucci: “siamo orgogliosi di lui”

Claudio e Dorita, i genitori di Leonardo Bonucci, recentemente hanno vissuto una grandissima emozione quando la città di Viterbo ha festeggiato il ritorno del difensore della Nazionale di Calcio Italiana vincitrice degli Europei di Calcio 2020. Un’emozione unica che ha visto i genitori del campione al settimo cielo.

“Per noi e per Leonardo sarà una giornata speciale – ha detto il padre Claudio – con la città che si stringerà intorno a nostro figlio e sarà un onore. Dispiace perché il momento attuale non consente quel bagno di folla che Leonardo avrebbe voluto, ma tutti capiranno la situazione. Ho rivisto Leonardo la settimana scorsa, dopo l’abbraccio che ci siamo dati a Londra terminata la finale: l’ho abbracciato ancora come quella sera”. Anche la mamma è al settimo cielo per il figlio che ritorna nella sua città come campione d’Europa: “sapere che il nostro ragazzo tornerà a casa da campione d’Europa ci rende orgogliosi: grazie a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questa giornata”.

