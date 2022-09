Claudio e Isabela, genitori Gabriel Garko/ La malattia del papà e la reazione all’omosessualità dell’attore

Claudio e Isabela, chi sono i genitori di Gabriel Garko: la morte del papà e il rapporto con la famiglia

Non sono stati pochi gli imprevisti e le difficoltà che Gabriel Garko ha affrontato nella sua vita oltre che nella sua carriera ma in tutti questi anni ha sempre avuto il grande sostegno di due persone: i suoi genitori. Il suo papà si chiamava Claudio Oliviero ed è morto lo scorso anno, a seguito di una lunga malattia. È stato proprio Gabriel ad annunciarlo con un breve messaggio social: “Ciao papà, fai buon viaggio”. La mamma di Gabriel invece si chiama Isabela Garchio e, oltre a Gabriel, ha altre tre figlie avute dal marito Claudio: Nadia, Sonia e Laura.

Gabriel Garko, il cui vero nome è Dario Gabriel Oliviero, ha sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi genitori. Tempo fa l’attore ammise che in famiglia conoscevano della sua omosessualità da molto prima che venisse pubblicamente annunciata. Raccontò inoltre di non essersi mai sentito giudicato dalla sua famiglia e, anzi, di essere stato sempre sostenuto.

Gabriel Garko, il cambio nome e la scoperta dei genitori a Sanremo

Come accennato, Gabriel Garko nasce col nome di Dario Gabriel Oliviero ma oggi anche all’anagrafe è conosciuto con il suo nome d’arte. L’attore ha infatti deciso di cambiarlo rendendosi a tutti gli affetti Gabriel Garko, cosa che i suoi genitori hanno saputo durante l’edizione del Festival di Sanremo che lo ha visto co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Virginia Raffaele. I genitori non lo sapevano ma lui ha spiegato di aver preso questa decisione per facilitare molte situazioni burocratiche, snellendo pratiche personali ma anche situazioni quotidiane spesso lunghe e fastidiose.

