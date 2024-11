Manuela Arcuri ricorda il flirt con Gabriel Garko: “Sembrava preso da me”

Diversi anni fa il legame tra i due attori ha riempito le prime pagine di svariati giornali di gossip, a distanza di anni Manuela Arcuri e Gabriel Garko hanno rivelato come la loro storia fosse tutta una messinscena, visto il coming out dell’attore torinese. Intervistata sulle colonne del magazine Oggi, Manuela Arcuri ha rotto il silenzio su Gabriel Garko, rivelando: “A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche “fisicamente”, mi dispiace sapere che era tutta una recita” ha detto con amarezza l’attrice che per anni ha rappresentato una delle icone sexy più illustri del cinema italiano.

Intervistata da Oggi, Manuela Arcuri ha ricordato il celebre coming out di Gabriel Garko, che rivelò la verità a tutti in una puntata del Grande Fratello andata in onda nel 2020, durante un incontro tra l’artista e Rosalinda Cannavò.

Manuela Arcuri e il retroscena sul nuovo film: “Nel cast anche mio figlio Mattia”

Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, l’attrice nativa di Anagni ha preferito dedicarsi alla famiglia e allontanarsi per qualche tempo dalle scene televisive e cinematografiche, pur consapevole del fatto che si sarebbe allontanata dal giro. Adesso per Manuela Arcuri è giunto il momento di tornare al cinema con Tradita, una pellicola non certo banale, visto che nel cast è presente anche il figlio dell’attrice, Mattia, che starebbe anche frequentando una scuola di musical.

“C’è anche lui nel film: fa mio figlio, gli riesce così bene! Respira l’aria dello spettacolo da quando è nato. Studia canto, ballo e recitazione, va persino a scuola di musical, fa la quinta elementare”. Una decisione che non avrebbe lasciato particolarmente felice il marito di Manuela Arcuri, Giovanni di Gianfrancesco, ma che potrebbe in qualche modo segnare un prolungamento della carriera della madre.