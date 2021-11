Claudio e Rosa, genitori Rossano Rubicondi/ “Stava male e noi non lo sapevamo…”

I genitori di Rossano Rubicondi ospiti di Mara Venier a Domenica In per un ricordo speciale del figlio. Claudio e Rosa saranno in studio per ricordare l’attore che è morto una settimana fa a New York. Ma probabilmente anche per chiedere verità su quanto accaduto. In questi giorni non sono apparsi solo distrutti, ma anche confusi, anche perché il figlio non aveva raccontato a nessuno che stava male, se non a pochissime persone tra cui l’ex moglie Ivana Trump. I coniugi, affranti per la morte del figlio, hanno raccontato che nell’ultimo periodo Rossano Rubicondi si era trasferito in una nuova casa e li chiamava molto raramente, quindi non aveva detto nulla loro riguardo la malattia.

«Era un anno che stava male ma non lo sapevamo», hanno dichiarato a Pomeriggio 5. Rosa ha ricostruito anche il momento in cui hanno ricevuto la terribile notizie. Il marito era al telefono e ad un certo punto lo ha visto prendersi a schiaffi. Quando gli ha chiesto cosa fosse successo, lui le ha risposto: «Rossano non c’è più». Ma stentavano a crederci.

Il dolore di Claudio e Rosa Rubicondi per la morte del figlio

Quando hanno ricevuto la notizia della morte del figlio Rossano, i genitori Claudio e Rosa Rubicondi sono stati colti dalla disperazione. «Abbiamo sentito che aveva un aneurisma ora sto sentendo il tumore ma io non lo so sto scoprendo tutto ora. Dicono che abbia avuto un tumore alla pelle». Oggi, dunque, Mara Venier è pronta a regalare un abbraccio affettuoso, seppur virtuale a causa della pandemia, ai genitori dell’attore, che hanno potuto contare sull’affetto di tutto lo star system che ha conosciuto e amato Rossano Rubicondi.

In molti ritengono che forse avesse deciso di non far sapere nulla ai suoi genitori per evitare loro un dolore, ma uno ancor più grande stanno provando ora che è morto. Visto che il figlio aveva chiesto di essere cremato, Ivana Trump ha chiesto ai genitori Rosa e Claudio di poter tenere una parte delle ceneri dell’ex marito. «Lei gli ha voluto un gran bene ed è normale anche lei voglia un ricordo di Rossano», hanno commentato i genitori dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.



