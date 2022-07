Claudio Gentile, il viaggio degli eroi/ Sogno mondiale ripetuto con l’under nel 2004

Claudio Gentile racconta l’Italia campione del mondo 82 ne Il viaggio degli eroi

C’è anche Claudio Gentile tra i protagonisti de il Viaggio degli eroi, il docufilm che vuole raccontare l’impresa della nazionale di calcio italiana nel 1982. L’ex difensore, classe 1953, è stato uno dei volti più rappresentativi di quella splendida annata. Considerato tra i migliori terzini della storia del calcio italiano, con le sue qualità tecniche ha fatto innamorato i tifosi azzurri ma anche e soprattutto quelli della Juventus, compagine nella quale ha militato per ben undici stagioni tra gli anni settanta e ottanta.

"Beppe Fiorello, vai da Padre Pio poi sei coi gay?"/ Critiche dopo Pride: la replica…

Nel suo palmares vanta sei campionati di serie A vinti, due coppe nazionali, una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA, prendendo parte ad una finale di Coppa dei Campioni. Insieme al portiere Dino Zoff, al difensore Gaetano Scirea e al terzino sinistro Antonio Cabrini, fece parte – secondo gli addetti ai lavori – di una delle migliori linee difensive di sempre.

Congdon e Chieffo/ La vocazione dell’artista è aperta al mistero (Nessun dorma)

Claudio Gentile, la vittoria del mondiale alla guida della nazionale under-21

Con la maglia della nazionale azzurra ha guadagnato più di settanta presenze, prendendo parte a due Mondiali (Argentina 1978 e Spagna 1982) e ad un Europeo (Italia 1980), affermandosi come uno dei giocatori più affidabili della nazionale. Quando ha smesso di giocare, Claudio Gentile ha deciso di dedicarsi alla carriera di allenatore. Ha guidato così la nazionale Under-21, con cui ha vinto un Europeo di categoria nel 2004, esprimendo un buon calcio e facendosi apprezzare come tecnico in tutto il mondo. In seguito, nel 2014, l’esperienza alla guida del Sion, squadra appartenente al campionato svizzero.

LEGGI ANCHE:

Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?/ I litigi e la nuova compagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA