Claudio Gioè è il nuovo protagonista di una serie tv di tutto punto. Stiamo parlando di “Mike”, la fiction dedicata a Mike Bongiorno che sembra essere già un totale successo sebbene non ancora iniziata. Quando la vedremo? “Mike” andrà in onda per due giornate, lunedì 21 ottobre e martedì 22 ottobre 2024 con un racconto appassionato e profondo sul conduttore più famoso della tv. Insieme a Claudio Gioè ci sarà anche Elia Nuzzolo, che invece vestirà i panni di Mike Bongiorno da giovane. C’è grande attesa tra gli spettatori, che ormai da anni aspettavano una serie che raccontasse la vita di colui che del resto ha fatto davvero la storia televisiva.

Di cosa parla la serie “Mike”? La fiction, grazie alla bravura di Claudio Gioè si concentrerà sulla vita del conduttore a partire da un flashback “all’indietro” dal 1971, anno in cui è andato in onda il Rischiatutto che poi ha reso Mike Bongiorno famosissimo e celebre in tutta Italia. Nella serie verrà raccontata anche l’infanzia a ritroso a New York compreso il periodo della guerra e qualche dettaglio nascosto sulla sua vita privata, compreso un approfondimento sul carattere di Mike Bongiorno che di certo era piuttosto particolare.

“È stato complesso“, ha spiegato Claudio Gioè, che per interpretare Mike Bongiorno ha dovuto studiare a fondo tutte le sfumature del personaggio, spiegando che intorno al conduttore c’è sempre stato un grande dualismo, dovuto ai due continenti in cui ha vissuto e alle età differenti della sua vita. Il regista della fiction Giuseppe Bonito ha spiegato di aver dovuto resettare l’idea che aveva nella testa di Mike e iniziare un percorso per conoscerlo davvero in tutte le sue sfaccettature. “All’inizio non sapevo quanto poteva offrire“, ammette il regista – ma che poi si è rivelato l’opposto, con così tanti motivi di racconto che era difficile tenerli tutti insieme”.

Claudio Gioè ha voluto raccontare Mike Bongiorno da adulto, nella sua parte più sensibile e profonda. L’attore ha spiegato che questa interpretazione è stata senza dubbio la più difficile di tutta la sua carriera, che ricordiamo ha visto anche ruoli altrettanto complessi come quello di Totò Riina e una parte in The Protagonist, pellicola diretta da Luca Guadagnino. Nato nel 1975 a Palermo ed ex fidanzato di Pilar Fogliati, Claudio Gioè si è sempre dedicato alla recitazione e al cinema, e anche nel caso di Mike si è concentrato a rendere giustizia alla sua umanità, raccontando la passione per i media come la radio e la televisione, ammettendo di essere stato ispirato dal suo esempio di vita da performer assoluto.