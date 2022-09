Claudio Lauretta, chi è la moglie Michela Daglio e il figlio Martino/ I suoi primi fan

Claudio Lauretta a Tale e Quale Show 2022 sostenuto dalla moglie Michela Daglio e dal figlio Martino

Michela Daglio e Martino Lauretta, moglie e figlio Claudio Lauretta, il comico ed imitatore concorrente di Tale e Quale Show 2022. Conosciuto dal grande pubblico per le imitazioni di Vittorio Sgarbi e Platinette portate in scena in programmi televisivi importantissimo come Striscia la notizia”, “Zelig”, Colorado” e “Mai dire talk”, quest’anno per Lauretta è arrivato il momento di farsi conoscere dal grande pubblico di Rai1 visto che è stato scelto da Carlo Conti come uno dei concorrenti della nuova edizione del varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno. Una bella soddisfazione per l’imitatore che in passato si era proposto diverse volte a Carlo Conti senza riuscire però a parteciparvi come concorrente, anche se ha presenziato come giudice in diverse occasioni.

Claudio Lauretta, chi è la concorrente Tale e Quale Show 2022?/ Imiterà Fabio Concato?

A fare il tifo per lui ci saranno la moglie Michela Daglio, che da ha sempre l’ha sostenuto sul lavoro, ma anche il figlio Martino, che non nasconde di essere davvero intenzionato ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Claudio Lauretta, la dedica alla moglie Michela Daglio

Claudio Lauretta e la moglie Michela Daglio sono più innamorati che mai. Il comico è legatissimo alla moglie che rappresenta il suo punto fermo, la sua ancora sicura in un mondo, come quello dello spettacolo, che non è facile da gestire. “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna” verrebbe da dire pensando alla famiglia di Claudio Lauretta che da sempre ha potuto contare sul supporto e sull’appoggio della moglie che gli è sempre stato accanto. Anche quando si è presentato ai provìni di Italia’s got talent accanto a lui c’era la moglie.

A sostenerlo anche il figlio Martino che ha tutte le intenzioni di seguire le orme del padre visto che ha debuttato come attore lavorando con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna nella fiction “La classe degli asini”. Per i genitori è un grandissimo orgoglio e in particolare per il papà che ha raccontato: “tutto è nato quando Martino mi ha accompagnato a un provino. La mia agente ha chiesto di scattargli un paio di foto e dopo un po’ mi hanno cercato chiedendomi se avevo piacere che andasse in tv per un film con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna e la regia di Andrea Porporati. Gli ho detto: “Martino, finché è un gioco e ti diverte va bene”.

