Claudio Lauretta è Zucchero, Tale e Quale Show 2022/ Imitazione che potrebbe penalizzarlo…

Claudio Lauretta è Zucchero, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Claudio Lauretta dovrà interpretare Zucchero nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022. Per un imitatore come è lui non dovrebbe essere difficile superare questo ostacolo, ma deve fare attenzione perché con certi personaggi si rischia di esagerare e presentare una caricatura più che una somiglianza all’originale. Il web vorrebbe vederlo vincitore, perché ha talento e imitando Arbore e Daniele ha dimostrato di avere tutte le qualità per insediare la scalata di Spadaccino e Dianetti che finora sono i palpabili vincitori. Il popolo del web ha reagito molto male all’ultima esibizione non condividendo i giudizi di Panariello e della Goggi.

Martino, figlio Claudio Lauretta/ Il padre: "tutto è nato ad un provino"

In molti si sono arrabbiati perchè non hanno ritenuto coerente il comportamento dei due giudici che in precedenza hanno elogiato la Mussolini e Cannavò, quando le loro imitazioni sono state lontane dalle originali anni luce. Al pubblico Claudio Lauretta è piaciuto. Se alla Goggi la performance non è riuscita a strapparle il cuore, ai follower ha conquistato l’anima. Ha affrontato con coraggio Pino Daniele senza trasformarlo in una caricatura. Quello che è piaciuto meno è stato il trucco, qualcuno ha visto una somiglianza con Calenda.

Claudio Lauretta rivelazione choc "Celentano mi ha querelato"/ "Platinette mi ha regalato la sua parrucca"

Claudio Lauretta, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo Renzo Arbore, che gli ha fatto sfiorare il podio, Claudio Lauretta alla seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 ha presentato l’imitazione di Pino Daniele cantando “Quanno Chiove”. È stata una sfida che è riuscito a superare con qualche problema di pronuncia. Molto somigliante è stata la voce, un po’ meno il trucco. Un omaggio al grande cantautore napoletano che ha emozionato lo stesso Lauretta che lo ha imitato con molto rispetto. Alla fine dell’esibizione il pubblico ha reagito con un fragoroso applauso. Non è stato facile per un piemontese come lo è Lauretta imitare l’accento napoletano, ma ci è riuscito molto bene. Nelle note più basse la voce poteva essere migliorata, mentre è stato molto bravo nelle tonalità alte, dove Pino Daniele si è sentito moltissimo. Non ha esagerato con il vibrato, cosa che tanti imitatori fanno.

Claudio Lauretta è Pino Daniele, Tale e Quale show/ La Goggi boccia: "Non mi hai strappato il cuore"

La performance ha trasmesso un tocco di malinconia, segno che il personaggio è stato riproposto con garbo senza esagerare. Il pubblico ha apprezzato molto la performance di Lauretta, diverso è stato il parere della giuria. A Loretta Goggi l’esibizione non ha emozionato, il suo giudizio non è stato accolto dal pubblico presente in studio che ha fischiato la cantante. Lo stesso trattamento è stato riservato a Panariello, che ha condiviso l’opinione della collega. Malgioglio ha preferito non sbilanciarsi. Un giudizio che ha lasciato tutti di stucco, perchè la performance meritava maggiore considerazione. Alla fine della puntata Claudio Lauretta ha totalizzato 52 punti classificandosi al terzo posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA