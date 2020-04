Claudio Lippi: “dimagrito 20 kg”/ “Sono diventato uno strafigo grazie a mia moglie”

Pubblicità

Nessun vizio a tavola per Claudio Lippi durante la quarantena. In collegamento con Lorella Cuccarini, nella puntata de La vita in diretta del 16 aprile, il conduttore, a casa per la sospensione de La prova del cuoco, confessa di essere dimagrito 20 kg e di seguire ancora un’alimentazione sana ed equilibrata perchè con qualche chilo in meno si sente molto meglio. “Io sono molto attento nel mangiare in virtù del fatto che mia moglie mi ha riportato su una strada corretta di alimentazione. Ho perso 20 kg, sono strafigo e direi di dovermi mantenere così perchè si sta molto meglio”, spiega il conduttore che, conducendo La prova del cuoco insieme ad Elisa Isoardi, è ormai diventato un vero esperto di cucina anche se cerca sempre di controllarsi.

CLAUDIO LIPPI: “HO RISPOSATO LA MIA EX MOGLIE PERCHE’ E’ L’UNICA CHE MI SOPPORTA”

Claudio Lippi sta trascorrendo la quarantena con la sua famiglia. Il conduttore, in diretta con Lorella Cuccarini, ha confessato di avere un grande difetto: “sono malato di ordine, di pulizia, di precisione, di metodica addirittura che è quella che rende fastidiosa la mia persona tanto è vero che io oggi sono ritornato e me la sono anche risposata con una donna non tanto per amore, ma perchè è l’unica donna paziente che mi sopporta”, scherza Lippi. Il conduttore, poi, racconta come si comporta con la sua nipotina: “credo di essere un nonno migliore di quanto non sia stato come padre perchè i nonni hanno meno responsabilità perchè non hanno l’obbligo dell’educazione che è dei genitori. Quindi, tolta quella responsabilità, è bello coccolare e viziare i nipotini, cosa che da padre, anche per il lavoro, non è possibile”, conclude.



