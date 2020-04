Lorella Cuccarini “nemica” Heather Parisi/ Video, cosa è accaduto tra le due?

Fra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non è mai corso buon sangue, anche se in passato le due showgirl hanno cercato di mettere a tacere i rumors sulla loro storica rivalità. I litigi però ci sono stati, anche di recente: il nuovo attacco è avvenuto lo scorso marzo da parte della Parisi, che ha puntato il dito contro Lorella: “Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di Luca Zaia sui cinesi o è intellettualmente in malafede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito”. Il tutto sarebbe nato, dice Il Corriere della Sera, per via di un like messo dalla Cuccarini a un post di Libero in cui si ipotizzava che il Presidente della Regione Veneto non avesse tutti i torti sull’origine del Coronavirus, ovvero che la colpa fosse da ricercare nelle abitudini alimentari del popolo cinese. Oggi, sabato 4 aprile 2020, Heather Parisi ritornerà protagonista di Verissimo – Le Storie: verrà trasmessa in replica un’intervista che la showgirl ha rilasciato lo scorso ottobre e in cui ha speso parole più che dure nei confronti della Cuccarini. “Non la considero, non la vedo”, ha rivelato, “lei non è niente per me. Perchè devo provare qualcosa per questa persona Affetto? Provo indifferenza”. Anche se non bisogna andare così lontano per scoprire che la Parisi non ha mai perso occasione per attaccare la collega. Nei giorni scorsi infatti la showgirl è finita al centro di una dura polemica dopo aver attaccato la raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez, sostenuta tra l’altro proprio dall’ex volto delle famose cucine italiane. Clicca qui per riguardare il video di Heather Parisi.

Lorella Cuccarini, 35 anni di onorata carriera e…

35 anni di onorata carriera per Lorella Cuccarini, che continua ad essere il nuovo volto de La vita in diretta al fianco del collega Alberto Matano. Gli ascolti non li hanno mai premiati con un successo e ormai da tempo circolano voci di corridoio che vorrebbero la Cuccarini fuori dai giochi alla fine della stagione in corso. Alle critiche però la conduttrice ha sempre preferito non rispondere più di tanto, se non con il suo noto sorriso. In questi giorni poi si è lasciata andare a diversi ricordi, pubblicando foto del passato. In una, pubblicata lo scorso mese, la vediamo con i bigodini in testa e più che giovane. “Una delle mie passioni, da piccola, era fare la parrucchiera”, sottolinea aggiungendo anche che non è mai stato un segreto. Negli ultimi giorni invece la Cuccarini ha dedicato un pensiero a Fabrizio Frizzi e poi ha rievocato un’altra perla degli anni che furono, in cui la vediamo con Enzo Paolo Turchi. “Una polaroid che ferma un momento meraviglioso: la fine di un saggio di qualche anno fa. Distrutti ma felici! Avevo sedici anni e tanta voglia di esprimermi… Ti ricordi? In questi giorni, ripescare nei ricordi belli del passato è salutare. Ci permette di irradiare di luce i nostri pensieri negativi”.

Foto, una polaroid che ferma il tempo





