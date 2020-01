Claudio Lippi vs Amadeus/ Video: “Io le donne le faccio andare avanti, non dietro”

Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo 2020, anche Claudio Lippi mette nel mirino Amadeus e la frase sessista su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Il conduttore si è lasciato andare ad una battuta nel corso della puntata di ieri de La prova del cuoco. Mentre la figlia Federica e Elisa Isoardi cucinano, si parla della capacità delle donne di andare avanti e Lippi esplode con una frase che chiama in causa proprio il direttore artistico della kermesse canora: «A differenza del mio amico Amadeus, io le donne le faccio andare avanti, non indietro». Parole che hanno trovato l’applauso convinto del pubblico presente in studio, mentre la reazione di Elisa Isoardi è tutta un programma: sorpresa dalla dichiarazione del collega, l’ex compagna di Matteo Salvini resta con gli occhi praticamente sbarrati…

CLAUDIO LIPPI VS AMADEUS, NUOVE POLEMICHE SULLA FRASE SESSISTA

Le parole di Claudio Lippi contro Amadeus arrivano dopo giorni di dibattito sui social e non. Michelle Hunziker e Claudia Gerini (prima della retromarcia) avevano espresso un giudizio pesante sul direttore artistico di Sanremo 2020, che è stato invece difeso da Rita Dalla Chiesa e Anna Falchi. Quest’ultima ha tenuto a precisare: «Per me Amadeus non ha sbagliato, è stato certamente inopportuno nel modo in cui si è espresso ma le sue frasi sulla Novello non mi sono apparse sessiste. Io sono da sempre dalla parte delle donne ma credo sinceramente che si stia esagerando. Non ha senso questa caccia alle streghe», le parole ai microfoni di Leggo. Senza dimenticare la presa di posizione su Instagram di Pedro Valti, protagonista dello storico litigio a L’Eredità con lo stesso Amadeus: «Amadeus, ma cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh? […] Ma cos’hai nel cervello, la cipolla? Sai che ti dico? Lo faccio io un passo indietro per darti un calcio nel c*lo, anche e soprattutto per quello che mi hai fatto ultimamente».

Claudio Lippi: “A differenza dell’amico Amadeus, io le donne le faccio andare avanti, non dietro” pic.twitter.com/ae7QAyBfry — Saverio Capobianco (@Saverio_94) January 21, 2020





