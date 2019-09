Claudio Lippi/ “Quando dissi a Caterina Balivo che è assatanata…” (Vieni da me)

Claudio Lippi ospite oggi a “Vieni da me”. Il celebre conduttore “ha lavato i panni sporchi” con Caterina Balivo. «Apriamo la settimana con la sua ironia pungente», così lo ha introdotto la conduttrice. Il suo ospite ha subito colto l’occasione per fare chiarezza su una battuta che ha fatto discutere sui social. «Ti dissi assatanata, ma i maliziosi pensarono male. Io intendevo dire che sei diventata più aggressiva», la spiegazione di Claudio Lippi. A proposito del momento che sta attraversando la sua carriera e delle voci secondo le quali avrebbe subìto una battuta d’arresto, ha esplicato la sua scelta, che affonda le radici proprio nelle lezioni che ha ricevuto. «Avendo imparato da Corrado e Vianello che non si è mai arrivati, io ho rispetto per il pubblico. Non penso di poter condividere una parte di tv che non è educativa. Siccome le proposte arrivavano di là, ho detto no per non tradire quello in cui credo. Mi sarei pentito se avessi detto sì».

CLAUDIO LIPPI A VIENI DA ME: “CATERINA BALIVO ASSATANATA…”

Claudio Lippi è tornato a parlare di Corrado: «Per me è stato una specie di padre per capire come fare la televisione». A proposito di una certa nostalgia televisiva ha fatto una battuta: «Si tende a pensare che tutto quello che è passato sia meglio… ed è vero». Dal passato al presente: «Non ho l’abitudine di interrompere la gente quando parla, di prevaricare gli altri, non ho il sacro furore della visibilità», ha detto a proposito di certi modi di fare televisione. Poi è nato un siparietto con Caterina Balivo sulla battuta riguardante Carlo Conti: «Avevo già detto che ha una professionalità invidiabile. Ha grande rispetto per il pubblico. Molti programmi che fa lui sono quelli che vorrei fare anche io. Siccome è un grande professionista, chi glieli toglie? Non sono 73, ma 5-6 e li fa bene. Ora c’è la moda di trasformare le parole cambiandone il senso, ma la gente capisce dove sono le verità e le menzogne».

