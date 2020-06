Claudio Lippi/ “Quando il medico mi disse che stavo morendo…”

Pubblicità

Pierluigi Diaco, nonostante un forte mal di testa, apre l’ultima puntata della seconda settimana di Io e Te con il faccia a faccia con Claudio Lippi che incontra in tv per la prima volta. Con una grande carriera alle spalle, il conduttore si racconta a 360 gradi con schiettezza e molta umiltà. “Ti è venuto il mal di testa perchè ci sono io?“, chiede Lippi. “Ne soffro da tanti anni. Ne ho una forma prepotente, se non prendi in tempo con i farmaci persiste. Quante volte ti è andato in onda e poco prima chissà cosa avevi? “, chiede Pierluigi Diaco che, tuttavia, da professionista, ha deciso di essere comunque in tv. “Spesso. Stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza e la notte prima aveva avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma. Ci andrai dopo la fine delle registrazioni e il medico mi disse che stavo morendo”, confessa Lippi che oggi si ritiene fortunato di poter raccontare quell’episodio.

Pubblicità

CLAUDIO LIPPI: “LA BELLEZZA E’ COME UN TORTELLINO SENZA RIPIENO”

Claudio Lippi e Pierluigi Diaco parlano del momento difficile che tutti, stanno ancora affrontando. “La cosa che più mi manca è la stretta di mano e l’abbraccio”, afferma Lippi. “Sei molto autocritico?“, chiede ancora il padrone di casa. “Non mi riguardo mai perchè sono convinto che tutto si possa fare meglio“, ammette il conduttore. Si passa, poi, a ripercorrere il passato con le foto del passato del conduttore. “Lo so che sono un sex symbol e mi pesa da morire, ma a quell’età tutti siamo belli”, aggiunge ancora. “Io chiedo al mondo di non considerare la bellezza solo per la parte estetica perchè il corpo di un uomo e di una donna sono solo il contenitore. E’ come un tortellino senza ripieno”, spiega il conduttore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA