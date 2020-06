Pierluigi Diaco piange in diretta/ Omaggio a Tortora, Frizzi, Sabani, Rispoli e…

Pubblicità

Pierluigi Diaco si emoziona in diretta ricordando Enzo Tortora, Fabrizio Frizzi, Mino Damato, Gigi Sabani e Luciano Rispoli. Il conduttore di Io e Te, dopo aver incontrato Alba Parietti, ha voluto omaggiare cinque, grandi personaggi della televisione italiana che sono stati amati da fans e colleghi per la professionalità, l’eleganza e l’umiltà con cui hanno sempre svolto il proprio lavoro. Per ricordare i suoi colleghi, Diaco ha scelto di dedicargli la canzone “Anime Salve” di Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Dopo aver fatto ascoltare il brano mentre scorrevano le toccanti immagini di Tortora, Frizzi, Damato, Sabani e Rispoli, Diaco non è riuscito a trattenere l’emozione ringraziando i suoi colleghi per quello che hanno rappresentato nella sua vita.

PIERLUIGI DIACO EMOZIONATO A IO E TE PER TORTORA, FRIZZI, DAMATO, SABANI E RISPOLI

Pierluigi Diaco ringrazia per aver avuto la possibilità di omaggiare cinque mostri sacri della televisione italiana. “Io sono piccolo, piccolo, piccolo di fronte a questi cinque, grandi uomini della televisione italiana però quando ho pensato q eusto programma ho pensato a loro. Ho pensato alla loro passione, umiltà, generosità, al loro stile, al loro garbo, al modo con cui riuscivano a collaborare con chi lavora dietro le quinte. Dobbiamo tutti noi a questi cinque signori un pezzo di televisione che non c’è più”, dice Diaco che poi annuncia di voler omaggiare nelle prossime puntate di Io e te altri protagonisti della televisione italiana che non ci sono più come Paolo Limiti e Alberto Castagna.



