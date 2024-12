Donatella Rettore, spavalda e disinibita nella sua musica e nei suoi testi, nella vita reale condivide la vita da tantissimi anni la propria esistenza con un collega, un musicista, Claudio Rego. L’artista è un autore di brani di successo e colonne cinematografiche, oltre che un musicista di grande successo. I due si sono conosciuti ormai tantissimi anni fa, e qualche mese dopo hanno partecipato insieme ad un festival, a Taranto: da quel momento le loro strade non si sono più separate tanto da arrivare, nel 2005, al matrimonio. Nella vita e non solo i due fanno coppia fissa: lavorano anche molto spesso insieme e il marito ha spesso scritto i testi dei brani della moglie, anche di quelli più iconici e conosciuti come ad esempio “Kobra“, che ha fatto la fortuna della Rettore.

Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: così si sono conosciuti

“Ci siamo incontrati in due occasioni differenti; la prima in uno studio di registrazione ed è stato un incontro quasi catastrofico, ci siamo veramente odiati” ha rivelato l’artista veneta a TPI. Nonostante “l’odio a prima vista” tra Donatella Rettore e l’uomo che poi sarebbe diventato suo marito, le cose sono andate meglio qualche tempo dopo. Il fato ha infatti voluto che i due si ricontrassero qualche tempo dopo in occasione di un concerto che si è svolto a Taranto: questa volta tra i due artisti è scoppiata una simpatia che ben presto si è trasformata in amore e ha dato vita a un matrimonio molto lungo. Alcuni anni dopo, infatti, è stato celebrato il matrimonio che ha unito le loro vite indissolubilmente, celebrando il legame che li unisce da tantissimo tempo.

Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: il dolore dell’aborto

Donatella Rettore e Claudio Rego non sono mai riusciti a diventare genitori e hanno sperimentato il dolore dell’aborto. Insieme, infatti, hanno perso un figlio. A Domenica In, la cantante ha raccontato: “Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi”. Come spiegato ancora dall’artista veneta, non è mai più riuscita a portare avanti una gravidanza in quanto talassemica: la malattia del sangue ha impedito alla donna di realizzare un sogno.