Claudio Roma attratto da Heidi Baci: prima coppia al Grande Fratello?/ Lei: “Aspetta un mio segnale ma…”

Claudio Roma attratto da Heidi Baci al Grande Fratello: la confessione

L’ingresso di Heidi Baci al Grande Fratello non è rimasto inosservato. L’affascinante concorrente ha attirato sin da subito gli sguardi del parterre maschile della Casa, al punto che qualcuno si è già detto interessato a lei. È il caso di Claudio Roma, che ha fatto il suo ingresso al GF proprio nella stessa serata di Heidi.

Gli ultimi entrati ora convivono nel tugurio ed è qui che Claudio è riuscito a farsi una prima idea di Heidi. Durante una chiacchierata notturna con Arnold, Roma ha ammesso di essere interessato alla bionda concorrente, ma di non essere ancora pronto a fare il primo passo. “Sembra che sono così sicuro di me, ma in realtà non è così. – ha spiegato – Possono pensare tutte che sono carino, poi però alla fine… Non sono entrato con l’idea di fidanzarmi, […] sono uno che osserva molto, non mi butto subito”.

Heidi Baci ricambia Claudio? La sua risposta

Nel corso della chiacchierata, Claudio ha quindi rivelato di provare un’attrazione per Heidi, pur non essendo ancora riuscito a capirla: “Non è una di quelle per cui rimango a bocca aperta” ha spiegato, “Heidi è una ragazza matura e seria, è una di quelle che vuole essere l’unica, la prima. Ma secondo me io a lei non piaccio”.

A far notare l’interesse di Claudio ad Heidi è stato Ciro Petrone, che ha dunque chiesto alla concorrente se ricambiasse questo interesse. Per ora però da parte di Heidi sembra essere un due di picche: “Lui è come se aspettasse un segnale da me, ma non arriverà!” sono state le sue parole.

