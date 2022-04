Claudio Santamaria e la storia d’amore con Francesca Barra/ “Lei mi ha dato forza…”

La storia d’amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono legati da molti anni. I due si sono conosciuti appena adolescenti in Basilicata, una terra che loro stessi definiscono magica. Dopo diversi anni di distanza si sono rincontrati e innamorati da adulti, nel 2017. Oggi l’attore e la giornalista vivono la loro storia con romanticismo e complicità in una casa sui Navigli, a Milano. Sognano viaggi lontani, ma apprezzano molto anche l’Italia, soprattutto Verona. La città in cui Cangrande della Scala accolse il poeta Dante Alighieri fa infatti da scenografia al video “La Verona di Dante” che vede protagonista la coppia. “Lei mi ha dato forza, mi ha fatto capire l’amore felice. Ho incontrato la mia persona, ora so cosa significa prendersi cura dell’altro, cos’è l’anima che incontra l’anima” queste le parole di Santamaria nel raccontare il loro amore.

Delfina Delettrez Fendi, ex moglie Claudio Santamaria/ "Mi piace il gioiello che..."

Nasce nel febbraio 2022 Atena, la prima figlia della coppia

Nella notte tra l’1 e il 2 febbraio del 2022 è nata Atena, la prima figlia di Claudio Santamaria e Francesca Barra. L’annuncio è avvenuto, ovviamente, via social, corredato da una bella immagine di due mani e una “manina”, le due dei genitori e quella della neonata. «È nata la nostra Atena», hanno scritto i due genitori, «mamma e papà innamorati». La giornalista, oltre alla new entry, è già mamma di tre bambini: Emma Angelina, nata nel 2006, Renato, nel 2013, e Greta, nel 2016, avuti dall’ex marito Marcello Molfino, sposato nel 2005. L’attore, invece, è papà di una ragazzina di 14 anni, Emma, avuta dalla designer di gioielli Delfina Delettrez Fendi. Sempre tramite le Instagram Stories, Francesca Barra ha scritto: “Ecco il perché del nome, Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”.

LEGGI ANCHE:

Marcello Molfino, ex marito Francesca Barra/ Denunce e condanne per l'hater che...Atena, figlia Claudio Santamaria e Francesca Barra/ La gioia dopo l'aborto del 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA