Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori, è nata Atena/ “Siamo felicissimi”

È un giorno di grande gioia per Claudio Santamaria e Francesca Barra che oggi festeggiano la nascita della loro bambina, Atena. L’annuncio è arrivato via social con una foto pubblicata dai genitori che mostra la piccola mano della neonata insieme a quelle dell’attore e della giornalista, felicissimi per gioia. “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”, sono le parole della didascalia che affianca la dolce foto e svela l’arrivo della piccola. Una grande gioia per la coppia convolata a nozze nel 2017 a Las Vegas e, un anno dopo, in Basilicata.

Claudio e Francesca aveva già provato ad avere un figlio circa due anni fa ma lo avevano perso, un triste evento che ha poi dato il via ad un periodo di forte dolore. Proprio in quel momento sui social la Barra aveva scritto: “Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio non per cancellare ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l’ossessione dei milioni di perché che ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe”.

Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori: dall’annuncio alla nascita di Atena

Poi, pochi mesi fa, è arrivato l’annuncio della nuova gravidanza. Dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi è stata la stessa Francesca Barra a confermarla con queste parole: “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina”.

