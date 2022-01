Claudio Santamaria/ La moglie Francesca Barra vicina al parto, lui: “Credevo che…”

Claudio Santamaria si prepara a diventare papà per la seconda volta. Sua moglie Francesca Barra è in dolce attesa di una bambina che nascerà a febbraio. Sarà la seconda figlia per l’attore, già papà di Emma, nata nel 2007 dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi; la Barra ha invece tre figli avuti da Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016. Proprio pochi giorni fa, la celebre giornalista ha ammesso di aver avuto qualche problema legato al Covid.

In collegamento con Mara Venier a Domenica In, la Barra ha rivelato di essere in quarantena: “Io fra poco diventerò mamma di una bimba, il mio quarto figlio, e naturalmente sto vivendo con grande preoccupazione questo momento. Anche perché ho avuto due figli positivi in casa, che ho dovuto separare dall’altra mia figlia che ha 5 anni.”, ha spiegato.

Claudio Santamaria e Francesca Barra, un amore nato molti anni fa

Ricordiamo che Claudio Santamaria e Francesca Barra si sono sposati due volte. La prima nel 2018 a Las Vegas, una follia d’amore che entrambi portano nel cuore. Pochi mesi dopo hanno però ufficializzato le nozze con una cerimonia valida anche in Italia e tenutasi a Policoro, in provincia di Matera, dove si erano conosciuti da ragazzini. È stato Santamaria a raccontare, al Corriere della Sera, che “Quando lei aveva 12 anni e io 16, in Basilicata, ballò con me il suo primo lento. Ogni tanto, la rivedevo a Roma e le dicevo: vediamoci, ma non avevo il coraggio di chiederle il numero. Io che non mi sono mai visto bello, la vedevo troppo bella per me. L’ho ritrovata poi dopo tanto tempo e ho aperto gli occhi su qualcosa di profondamente familiare, nonché di ‘astonishingly beautiful’”.

