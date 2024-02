Francesca Barra e Claudio Santamaria: “Il nostro amore migliora con il tempo”/ “La famiglia allargata…”

Francesca Barra e Claudio Santamaria a Verissimo: “Altro che crisi del settimo anno!”

La puntata di Verissimo – oggi, 24 febbraio – è stata impreziosita dalla presenza di Francesca Barra e Claudio Santamaria. Insieme si sono raccontati dal punto di vista sentimentale, decantando la bellezza del loro amore che ormai ha raggiunto la soglia dei 7 anni. “Noi abbiamo un rapporto al contrario, di solito si inizia tutto rose e fiori e poi arrivano le difficoltà, il nostro invece migliora con il tempo; non siamo nel 7 anno della crisi ma in quello della felicità…” – ha spiegato l’attore – “Sono cambiato? Sì, prima ero più chiuso: io per parlare della nostra storia la devo vedere un po’ come un film, così mi commuoverei sicuramente. Facendo questo confronto riesco ad alleggerire questo racconto romantico”.

Francesca Barra ha poi preso la parola per raccontare il percorso di crescita della piccola di casa, Atena: “Adesso ha 2 anni, è la copia esatta di Claudio, è tutta per il padre. A me dice: ‘Puoi andare…’. La mattina si sveglia e pensa solo al padre, a me chiede solo il latte”. A proposito della splendida famiglia allargata ha invece raccontato: “Famiglia allargata? Si, abbiamo due cani e adesso con noi vive anche un altro ragazzo. Siamo rumorosi, disordinati, era il sogno che avevo per la mia vita. Ringrazio anche Claudio che si è adattato a tutto questo…”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è detto Claudio Santamaria; anche lui – nell’intervista a Verissimo – si è detto felice della grande famiglia costruita con Francesca Barra: “Anche io sognavo di avere una famiglia numerosa, anche se poi fuggivo quando sembrava poter esserci la possibilità. Avevo paura di perdere un’indipendenza ma che poi fino in fondo non lo era; alla fine sei libero quando puoi esprimere il tuo amore con un’altra persona con cui condividere non solo la vita sentimentale ma anche quella professionale. Ho scoperto una libertà che in realtà non credevo potesse esserci…”.

L’ultima parte dell’intervista rilasciata da Claudio Santamaria e Francesca Barra è stata invece dedicata a Remon, che oggi fa parte della loro splendida famiglia. La giornalista ha raccontato: “E’ la luce nella nostra vita, un fratello per i ragazzi e anche un orgoglio per il nostro Paese. E’ arrivato come minore a bordo di un barcone come minore non accompagnato a 14 anni. Per me lui è proprio un cordone ombelicale, si è laureato ed è stato anche premiato dal presidente della Repubblica. E’ venuto a vivere con noi a Milano, cucina con noi, si è integrato benissimo; è un ragazzo pieno di speranza, con voglia di vivere ed essere un ragazzo per bene… Il mondo è fatto anche di italiani accoglienti e generosi, lui è stato aiutato da una famiglia italiana che lo ha aiutato a studiare in Sicilia, la sua fuga è stata molto pericolosa ma malgrado questo ha una gioia di vivere esemplare, mi chiama ‘Mamy 3’, io mi sciolgo…”.











