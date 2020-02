Claudio Santamaria, Sanremo 2020/ Il nuovo progetto insieme alla moglie Francesca Barra

Sabato 1 Febbraio 2020, l’attore Claudio Santamaria si è presentato all’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna per raccontare insieme a Francesca Barra La giostra delle anime. Parallelamente alla sua carriera da attore, Claudio Santamaria ha voluto cimentarsi nella redazione di un romanzo a quattro mani insieme alla scrittrice e giornalista Francesca Barra, inoltre sua compagna di vita. La storia è un percorso ricco di vicissitudini dove si innescano sortilegi e solitudini. L’obiettivo finale del libro è quello, però, di giungere al sentimento sommo: l’amore. Un libro molto bello e intenso che è stato definito dagli stessi autori come thriller nato in modalità on the road, scrivendone un pezzo qua e là, senza alcun aggancio autobiografico, come si potrebbe pensare. Nell’occasione di sabato, il romanzo è stato presentato in vesti sceniche, attraverso l’interpretazione di alcuni spezzoni del testo. Una modalità di coinvolgimento che è piaciuta molto al pubblico e che ha confermato le doti artistiche di Claudio, già noto al mondo della recitazione.

CLUADIO SANTAMARIA: NEI PANNI DI GIULIO NEL NUOVO FILM DI MUCCINO

Salirà anche Claudio Santamaria sul palco dell’Ariston tra poche ore, per presentare insieme agli altri suoi colleghi protagonisti Gli anni più belli di Gabriele Muccino nella quale interpreta uno dei quattro amici protagonisti. Nella pellicola interpreta Riccardo, un ragazzo smarrito sopravvissuto ad una sparatoria. La trama narra che Riccardo si rialza da questo triste evento e inizia a vivere la sua vita allontanando le paure e sostituirle con i sogni. Gli sviluppi successivi, però, lo faranno diventare un grillino deluso che però tenterà di riprendersi ciò che è suo. Un ruolo non semplicissimo il suo, ma che siamo sicuri avrà interpretato brillantemente come in molte altre sue apparizioni cinematografiche, del resto, dove il ruolo di “sfigato” lo ha sempre saputo portare con grandiosa disinvoltura. Salirà sul palco dell’Ariston anche lui quest’anno, il 4 Febbraio 2020 insieme a Emma Marrone, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart. Non sappiamo se gli attori del cast ci regaleranno qualche piccola anticipazione, ma sicuramente sveleranno a Sanremo 2020 qualche dettaglio in più sul film in uscita il 13 Febbraio 2020 e sui loro progetti prossimi futuri. Non resta, dunque che attendere l’inizio della kermesse.

