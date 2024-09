L’INCONTRO SCONTRO TRA CLAUDIO STERPIN E SEBASTIANO VISINTIN

Un incontro “molto particolare”, così Gianluigi Nuzzi ha definito il confronto tra Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. È soprattutto inaspettato, perché le telecamere di Quarto Grado non si aspettavano di riprenderlo. Infatti, in estate l’inviata si era recata con la troupe per tornare a risentire il vedovo di Liliana Resinovich, la donna scomparsa e ritrovata morta in circostanze ancora da chiarire. Proprio durante l’intervista si sono accorti che sul lungomare di Trieste stava passando “l’amico speciale”.

Liliana Resinovich a Gabriella Micheli: "Manca poco, tengo duro"/ La confidenza prima della scomparsa

Il primo a rendersene conto proprio Visintin, che lo ha chiamato: “Claudio, vieni qua un attimo”. Sterpin ha provato a sottrarsi all’incontro, pur lanciando accuse al suo indirizzo. “Lui sa tutto quello che è successo a Liliana, minuto per minuto”. Poi però ha accettato di rispondere alle domande dell’inviata, mentre il vedovo lo riprendeva col cellulare. Ma Sebastiano ì si è preso la scena: “Questa storia d’amore è inventata, devi dire perché l’hai inventata. Cosa vuoi nascondere?”.

Liliana Resinovich, giallo telefonate cancellate/ Sebastiano Visintin: "Forse qualcuno è entrato in casa"

LILIANA RESINOVICH, IN ARRIVO NUOVE RIVELAZIONI?

Le risposte di Claudio Sterpin hanno irritato Sebastiano Visintin, che ha alzato i toni: “Vergognati, abbi rispetto per Liliana”. Nel frattempo, il primo si è detto pentito di avergli stretto la mano davanti alle telecamere di Quarto Grado mesi prima. “Se e quando potrà servire, troverò testimoni sulla nostra storia d’amore. Io ho detto la centesima parte di quello che dovevo e potevo della nostra parte, mi sono spiegato bene? Ho raccontato un centesimo della storia con Lily, non aggiungo altro”.

Ma il marito di Liliana continua a pensare che non ci fosse alcuna relazione: “Parliamo di cose concrete. L’amore di Liliana non esiste, vergognati”. Al termine della messa in onda del servizio, il vedovo ha spiegato anche di non ritenere casuale il passaggio di Sterpin proprio mentre stava parlando con l’inviata del programma: “Tu pensi che nata così per caso? Secondo me o lui ci seguiva e ci vedeva da lontano… perché è piombato lì durante l’intervista?”.

Liliana Resinovich, spunta anomalia nel cellulare: attività cancellata/ Sparita telefonata a Claudio Sterpin