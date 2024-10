Clayton Norcross e l’amore: “Tante volte non ho rischiato un po’ di più…“

Clayton Norcross sembra ormai essersi perfettamente integrato in una realtà come quella del Grande Fratello 2024 che per lui è davvero nuova. L’attore e divo di Beautiful ha fatto la conoscenza di tutto il gruppo, che ormai considera quasi come una famiglia, e non abbandona del tutto l’ipotesi di trovare un giorno l’amore. Nel corso del programma, attraverso alcune rivelazioni fatte in Confessionale e mostrate nella puntata in onda stasera su Canale 5, ha infatti raccontato di aver sempre dedicato tanto spazio alla sua professione e poco all’amore.

“Sono sposato con la mia carriera, questo mi ha rallentato molto l’amore“, ha ammesso. Il suo limite, ammette, è quello di non aver corso qualche rischio in più che lo avrebbe portato a trovare l’amore e consolidarlo nel corso del tempo: “Mi dispiace che tante volte non ho rischiato un po’ di più“. In passato Clayton Norcross è stato sposato ma, parlando della rottura con l’ex moglie, ne ha svelato le motivazioni: “Avevo 59 anni, decisi di sposarla e sembrava che tutto andasse bene. Dopo però la nostra compatibilità non era molto profonda“.

Clayton Norcross al Grande Fratello 2024: “Clarissa Burt bellissima donna, Amanda…“

Clayton Norcross, durante le rivelazioni in Confessionale al Grande Fratello 2024, ha anche parlato di alcune concorrenti che avrebbero catturato la sua attenzione. Tra queste c’è l’ex gieffina Clarissa Burt, eliminata nella scorsa puntata: “Clarissa è una bellissima donna, mi manca“. Ma non solo lei perché, oltre all’attrice, sarebbe interessato ad approfondire la conoscenza anche con Amanda Lecciso: “Mi incuriosisce molto Amanda“.

Al termine della clip, l’attore in salone confessa: “Ho trovato donne bellissime qui. Io sono ancora disponibile per l’amore, che procede lento ma profondo“. A seguire, viene convocato da Alfonso Signorini in Super-led dove diventa protagonista di un sensuale tango assieme a Rebecca Staffelli.

