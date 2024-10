Clayton Norcross al Grande Fratello 2024: curiosità sull’attore di Beautiful

Da star di Beautiful a concorrente del Grande Fratello 2024, Clayton Norcross ha vissuto 1000 vite in una e ancora oggi continua a conquistare il pubblico televisivo. Il divo americano, ex protagonista della soap opera americana negli anni ‘80 dove vestiva i panni di Thorne Forrester, vanta una ricca carriera unita ad una vita privata estremamente riservata e raramente sotto i riflettori della cronaca rosa. Ma quali sono le curiosità più interessanti legate a Clayton Norcross, al suo percorso professionale e alla sua sfera privata?

Tutti lo conoscono ovviamente per il ruolo di Thorne in Beautiful ricoperto dal 1987 al 1989 e per oltre 600 puntate, ma non tutti sanno che l’attore ha debuttato nel mondo della recitazione, e nello specifico nel mondo del cinema, nel 1985 con il film Sky High, una commedia adolescenziale. Nel corso della sua carriera, inoltre, Norcross ha avuto modo di collaborare al fianco di numerosi celebri attori; nel 1995, per esempio, ha recitato al fianco di Pamela Anderson in Baywatch nel quale è apparso come guest star.

Clayton Norcross, dove l’abbiamo visto in tv e la riservata vita privata

Ricca è anche la carriera televisiva di Clayton Norcross, che non è confinata solamente al grande successo ottenuto in Beautiful. L’attore è stato anche conduttore televisivo nel 1998 nel programma La posta del cuore, al fianco di Sabina Guzzanti; inoltre, prima del Grande Fratello 2024, nel 2005 ha preso parte ad un altro celebre reality di Canale 5, La fattoria, mentre nel 2022 è tornato sul piccolo schermo come membro del salottino di Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis.

Cosa dire invece della sua vita privata? Di Clayton Norcross sappiamo che è stato sposato con Andrea Sulzbacher ma la coppia non ha avuto figli. L’attore non è mai diventato padre ma, in una recente intervista a Verissimo, ha ammesso che non gli dispiacerebbe diventarlo un giorno: “A questa età non so se sarebbe giusto per me, ma se dovesse succedere sarebbe una grazia di Dio”. L’importante, sottolinea è “trovare la donna giusta, poi sceglieremo cosa fare…”.

