Clelia D’Onofrio salta Bake Off/ “Sono caduta, ma mi sono già rialzata”

Clelia D’Onofrio non è presente nella puntata di stasera di Bake Off All Stars Battle di stasera con grande stupore dei pasticceri presenti sotto il tendone. Il noto personaggio televisivo ha lasciato una lettera che è stato poi il conduttore Flavio Montrucchio a leggere ai concorrenti del programma di Real Time. In questa abbiamo capito come la donna, classe 1938, abbia accusato dei problemi fisici che probabilmente la costringeranno a saltare questa edizione speciale del talent cook show.

Nella lettera la donna ha specificato: “Sono caduta, ma mi sono già rialzata. Ora però ho bisogno di stare un po’ a riposo. Vi lascio nelle mani degli altri giudici”. Grandissimo affetto è arrivato da tutti i partecipanti che hanno voluto mandare un messaggio di incoraggiamento alla donna. Al momento però si sa davvero molto poco della condizione fisica della donna che speriamo si possa riprendere in fretta per tornare a portare la sua eleganza sotto il tendone. Anche se probabilmente non la vedremo più lungo questa corta avventura della Battle tra le All Stars.

© RIPRODUZIONE RISERVATA