Clemente Mastella, dimissioni da sindaco Benevento/ I motivi: si candida a Regionali?

Clemente Mastella ha rassegnato le proprie dimissioni da sindaco di Benevento questa mattina dopo che per tutta la settimana si erano moltiplicati le voci sulla possibile crisi interna al Consiglio Comunale, l’unico a guida Centrodestra tra i capoluoghi della Regione Campania. L’ex Ministro Udeur siglato la lettera di dimissioni ma senza inserire le motivazioni ufficiali, ancora non rese note: sembra però declinare l’eventuale motivo di salute, dopo il malore che lo aveva colpito lo scorso dicembre. A seguito della terapia intensiva per difficoltà respiratorie, Mastella era poi ritornato in sella ma con una maggioranza in bilico per diverse frizioni tra le varie anime di Centrodestra e liste civiche presenti in Consiglio. «il mio compito è giunto al termine. Prenderò le mie decisioni. Mi sono dimesso da ministro, figuriamoci se…», aveva detto qualche giorno fa inaugurando la nuova centrale operativa dell’Asl a Benevento, come riporta Open online. Al momento Clemente Mastella rimarrà in carica fino al 22 febbraio in base al comma 3 dell’articolo 53 del testo unico degli Enti Locali «Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della Provincia diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario».

MASTELLA, IL PIANO PER FARSI RIELEGGERE

Il sindaco uscente però ha in mente un “piano” per i prossimi giorni che non per forza esclude la sua possibilità di ritornare in sella alla guida del Comune nei prossimi mesi: come riporta il Mattino, Clemente Mastella ora ha 20 giorni per ritirare le sue dimissioni a fronte di una eventuale ricomposizione della maggioranza. Se invece così non dovesse avvenire, allora il Consiglio sarebbe sciolto e la possibilità potrebbe mirare direttamente all’election day Comunali-Elezioni Regionali previste per il prossimo 31 maggio (data ancora da verificare e certificare per il Ministero degli Interni). Una seconda e più “suggestiva” ipotesi riguarda l’immediato futuro dell’ex Ministro del Governo Prodi passato poi con Forza Italia: non è infatti da escludere che l’accelerazione circa le dimissioni da sindaco di Benevento (era stato eletto con ampia maggioranza nel 2016) possa celebre una sua candidatura alle prossime Elezioni Regionali in Campania per il Centrodestra, ancora in cerca di un candidato (visto che Caldoro al momento è inviso alla Lega di Salvini).

