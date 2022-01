Clemente Mastella “Mia moglie Sandra? Ecco come l’ho conquistata”/ “In America noi…”

Clemente Mastella e la moglie Sandra sono ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. I due raccontano com’è nata la loro grande storia d’amore, ed è proprio la donna a rivelare che “Ci conosciamo da quando siamo bambini, eravamo amici di famiglia.” I primi anni nel pieno dell’infanzia trascorrono insieme, fino a quando Sandra e la sua famiglia lasciano Napoli per trasferirsi negli Stati Uniti.

“Lei poi è partita per l’America, veniva d’estate ogni tanto. – ha raccontato Mastella, spiegando che – Poi io a 29 anni mi sono laureato in filosofia, ero il primo nella mia famiglia. Allora mia zia, la sorella di mia madre, che viveva in America, mi offrì il viaggio e andai a Boston.” Il destino volle far rincontrare Clemente e Sandra: “Stando lì mi dissi che potevo chiamare Sandra, così mia zia chiamò e fui ospite loro a New York.”

Clemente Mastella e Sandra: il ritorno in Italia e il matrimonio

L’incontro fu folgorante per Clemente Mastella, tanto che a Oggi è un altro giorno racconta: “Ci siamo rivisti là e invece che una settimana sono rimasto due mesi. Lei dopo mi scriveva sempre, quasi una lettera al giorno, io ero un po’ più pigro… Poi lei è tornata in Italia da sola, io ho tentato un approccio un po’ rinnovato ma lei mi ha scansato, poi piano piano…” Proprio in Italia è iniziata la loro storia d’amore, convolata poi in un matrimonio e nella nascita di due figli che oggi sono un avvocato e un ingegnere.

