Clemente Russo “ho un timpano perforato”/ Vladimir Luxuria: “una scusa per non lanciarti dall’elicottero!”

Ilary Blasi dà il via all’Isola dei Famosi 2022 con la presentazione dei suoi concorrenti. Come di consueto, per arrivare in playa bisogna prima tuffarsi dall’elicottero, c’è però chi questo tuffo, a sorpresa, non lo fa: Clemente Russo. Lo sportivo e campione olimpionico arriva invece assieme a sua moglie Laura Maddaloni su una barchetta, remando. Una vera sorpresa per lo studio che, proprio da due sportivi e campioni come loro, non si aspettava un esordio simile.

Marito e moglie raggiungono la spiaggia dove ad attenderli c’è Alvin che spiega a Ilary Blasi il perché di questa scelta. “Ma avevi paura dell’elicottero?”, chiede infatti la Blasi a Clemente Russo. Lui, però, spiega che il motivo è un altro: “Ho i timpani perforati a causa del pugilato”. Ciò, come spiega poi l’inviato, andrebbe a dargli fastidio con l’impatto forte in acqua.

Vladimir Luxuria attacca Clemente Russo: “La legge è uguale per tutti!”

In studio però c’è chi non crede alla sua motivazione e, anzi, sospetta che sia soltanto una scusa. Vladimir Luxuria, con tanto di borsetta che agita nervosamente, attacca subito Clemente: “Secondo me è soltanto una scusa, non volevi tuffarti! Sei all’Isola dei Famosi, la legge è uguale per tutti!” Clemente reagisce però col sorriso alla polemica, così come sua moglie Laura che, infatti, conclude con una battuta: “Se volete, mi tuffo io due volte!”

