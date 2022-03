Clemente Russo, la moglie Laura Maddaloni e i figli Rosy, Jane, Janet/ Lo sport come Cupido…

Laura, Rosy, Jane e Janet sono la moglie e i figli di Clemente Russo. La dolce metà del pugile, classe 1980, è una campionessa di judo e come lui, naturalmente, ha una passione smisurata per lo sport. Nella vita di tutti i giorni si occupa delle figlie, alle quali cerca di tramandare i valori e l’importanza dell’attività fisica e della competizione. Oltre a Laura, anche i suoi fratelli, Pino e Marco, sono dei judoka molto noti sul territorio nazionale, avendo ottenuto traguardi prestigiosi.

Per Laura Maddaloni lo sport ha sempre ricoperto un ruolo cruciale nella vita, così come le sfide. L’ultima è quella dell’Isola dei Famosi, che la vedrà protagonista insieme al marito Clemente. Da questa sera, lunedì 21 marzo, infatti vedremo la coppia all’opera nell’attesissimo reality di Canale 5.

Laura Maddaloni, lo sport e l’amore per il marito Clemente e i figli

La passione per lo sport ha di fatto avvicinato e unito Laura Mandolini e il pugile Clemente Russo. Infatti i due si sarebbero conosciuti in Spagna in occasione di una gara. Tre anni più tardi Clemente e Laura si sono sposati a Cervinara, un comune in provincia di Avellino. Nel 2011 è arrivata la prima figlia Rosy, poi le due gemelle Jane e Janet. Le bambine faranno il tifo per mamma Laura e papà Clemente in questa nuova appassionante sfida che li vede più vicini ed entusiasti che mai. Come se la caveranno i nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi? La sensazione è che, da buoni sportivi, daranno il massimo per vincere.

