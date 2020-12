Clementino/ Adriano Celentano pazzo di lui? Partenope il nuovo singolo che…

Clementino sul palco de L’anno che verrà dopo il successo di The Voice Senior

Il rapper Clementino è reduce del successo ottenuto a The Voice Senior e adesso si prepara a calcare il palco de L’Anno che Verrà al fianco di Amadeus e di tutti gli artisti che si alterneranno sul palco per chiudere questo 2020 ma senza la presenza del pubblico e con nessuna piazza da tenere sveglia e intrattenere. Questo particolare finale di anno vedrà Clementino salire sul palco per cantare la sua musica e intrattenere il pubblico a casa aspettando la mezzanotte e la fine di questo anno funesto in cui, però, per lui sono cambiate tante cose e non solo nella sua carriera ma anche nella sua vita privata. Nei mesi scorsi si sono alternate alla sua corte Valeria Sammarco e Marianna Vertola, “ufficialmente” le ex fidanzate di Clementino la Iena, ma al momento tutto tace e non sembra ci sia davvero una donna fissa nella sua vita.

Adriano Celentano pazzo di lui?

L’unica cosa che sappiamo è che adesso Clementino si prepara a conquistare tutti con il suo nuovo singolo, Partenope, e che nella sua carriera potrebbe presto arrivare una svolta. In The Voice Senior ha voluto mostrare la sua indole da showman e questo gli permette di sognare in grande ovvero una parte in tv diversa da quella di ospite musicale. Sarà davvero così? Secondo quanto ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni, Clementino ha ricevuto i complimenti del suo amico Fiorello ma, soprattutto, ha ricevuto quelli inaspettati di Adriano Celentano. Il Mollegiato è già pazzo di lui? I fan sognano già una collaborazione futura.



