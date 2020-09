Clementino/ Al centro delle polemiche: da Fabri Fibra all’indagine della Procura di Nocera Inferiore

Clementino sa come sollevare dei polveroni e lo dimostra la volontà di allontanare Fabri Fibra durante il recente intervento a Battiti Live. Il rapper però prevede anche un tour de force nei prossimi giorni. Oggi, domenica 6 settembre 2020, sarà ospite di Viaggio nella musica – Speciale Music Awards, che vedremo nel pomeriggio di Rai 1. Domani invece parteciperà alla semifinale del Festival della Musica Italiana di New York, il NYCanta, che si terrà a Roma durante il Confusione Fest. Non sarà l’unico artista italiano a presenziare all’appuntamento, ovviamente, dato che gli ospiti previsti sono in tutto 15 ed è fra loro che verrà scelto chi potrà procedere verso lo step successivo. La finalissima si terrà invece nella città della Grande Mela il prossimo 24 gennaio. Intanto si è assicurato un posto nella discografia italiana grazie al duetto realizzato con Gigi D’Alessio. Il singolo Como suena el corazon, che prevede una rivisitazione della hit del cantautore napoletano, è presente alla conclusione della tracklist del disco Buongiorno di D’Alessio.

Clementino, ancora acceso l’iter legale per…

Clementino riesce sempre a raccogliere numerosi fan nei suoi eventi live. Persino il suo arrivo a Positano nello scorso luglio ha catturato una vera e propria folla di ammiratrici e ammiratori più che scatenati. Il rapper italiano è stato preso di mira mentre trascorreva un fine settimana nella Costa d’Amalfi, come riferisce Positano News. Ad agosto invece è sbarcato ad Ischia, per regalare ai fan un momento musicale che lo ha visto in compagnia di Madame. Come scrive in uno dei suoi post su Instagram, i due hanno duettato sulle note di Mare di notte. Un bel momento magico per tutti i fan di entrambi, tanto che in molti hanno chiesto a gran voce di poter ottenere la versione intera del duetto e pensare subito ad una collaborazione. Nel frattempo non è ancora finito l’iter legale che ha spinto la Procura di Nocera Inferiore ad accendere i riflettori su alcune frasi che il rapper ha pronunciato durante il live di inizio anno. “Guagliù vi benedico in nome della canna“, ha detto, una frase che secondo gli agenti del posto sarebbe stata accompagnata dal lancio di gadget comprensivi di cartine, filtri e persino uno spinello. “Si tratta di portachiavi con le mie canzoni, ci sono io vestito da Pulcinella o da San Gennaro in versione cartone animato”, ha specificato però il rapper a La Repubblica, “la Digos può venire a controllare in qualsiasi momento. Alcuni di questi gadget sono verdi, quindi chissà cosa hanno pensato”.

Video, Mare d’inverno con Madame

Visualizza questo post su Instagram Mare di Notte con Madame Un post condiviso da CLEMENTINO (@clementinoiena) in data: 23 Ago 2020 alle ore 12:02 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA