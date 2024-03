Concorrenti The Voice Senior 2024: i team/ Le scelte di Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè

Concorrenti The Voice Senior 2024: ultimo giro di ‘Blind Auditions’ per la formazione dei team

Grande attesa per l’ultimi giro di Blind Audition di questa sera, per la quinta puntata di The Voice Senior 2024. La serata sarà scandita dal consueto format delle esibizioni ‘a scatola chiusa’, con la possibilità affidata ai coach di basarsi unicamente sulle voci piuttosto che sull’estetica dei protagonisti che saliranno sul palco. Buona parte dei roster sono già composti ma mancano ancora gli ultimi concorrenti prima di dare il via alla gara.

Malore Loredana Bertè, silenzio rotto dopo ricovero in ospedale: "Terapia d'urto"/ "Sarò a The Voice Senior"

Come anticipato, nel corso della quinta puntata di The Voice Senior 2024 ci saranno le ultime blind audition per completare i roster dei concorrenti. Vediamo a che punto sono i team dei coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

Concorrenti The Voice Senior 2024, le scelte di Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè

Ricordiamo che la sfida delle blind audition andrà a comporre solo un antipasto di quelli che saranno i team dei coach. Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino, una volta formate le squadre dovranno infatti selezionare solo 6 artisti presenti nel proprio roster da portare direttamente alla fase successiva, ovvero i Knock Out. Successivamente, sono in 3 i concorrenti che andranno a comporre i team dei coach quando la gara di The Voice Senior 2024 che entrerà nel vivo.

Malore Loredana Bertè, "necessari ulteriori accertamenti" dopo il ricovero/ Rimandata un'altra data del tour

Scopriamo dunque, in attesa della quinta puntata di The Voice Senior, qual è la composizione parziale dei team.

– Team Arisa: Bartolomeo Iossa, Mario Rosini, Filippo Lico, Gabriella Ferlito, Antonio Martini, Elisabetta Candelieri, Donatella Chiabrera, Massimiliano RIgacci, Annarita Delli e Marida Smiglia.

– Team Clementino: Sonia Zanzi, Vincenzo Biascioli, Gianfranco Grottoli, Rita Begher, Giuseppe Maragno, Francesco Scarcelli, Gianluca Calzolari, Leonardo Dotto De Dauli, Bernardo Lanzetti e Ciro Sciallo.

– Team Gigi D’Alessio: Paola Battistata, Cristina Ameli, Roberto Catanzaro, Elisa Puddu, Danilo Amerio, Massimo Malfatti, Benito Madonia, Antonello Tonna, Marcello Mannu e Larry Franco.

Malore Loredana Bertè, come sta adesso? "Condizioni stabili non preoccupanti"/ Parlano fonti vicine

– Team Loredana Bertè: Vittorio Centrone, Antonella Grattarola, Antonella Clementi, Luisa Capaccioli, Sandro Bertolini, Roberto Testini, Angela Bini, Marco Massa, Claudia Bruni ed Enrico Pogoreiz.











© RIPRODUZIONE RISERVATA