Clemy Spinelli, carrozzina rubata da 16enne/ “Non è ragazzata, nessuno si è scusato”

A rubare e distruggere la carrozzina elettrica di Clemy Spinelli è stato un sedicenne: i Carabinieri hanno identificato uno dei due malviventi che hanno commesso l’atto vandalico. A commentare la vicenda, ai microfoni del Corriere della Sera, ci ha pensato proprio la studentessa disabile, che adesso dovrà trovare un nuovo mezzo per spostarsi nella città. “È stato un colpo al cuore”, ha ammesso a qualche giorno di distanza dal brutale furto.

E continua: “Un gesto che non è solo vandalico, perché non c’è solo un danno strutturale ma anche morale. Per fortuna quando è accaduto non ero a Siena ma in Calabria, a Belvedere Marittimo dove sono nata e dove vive mia madre. Qui ho un’altra carrozzina non elettrica”. Il dispositivo che adesso è ridotto in rottami ha un costo di 10 mila euro. Non sarà semplice trovarne un altro. Ed oltre il danno c’è anche la beffa. “Qualcuno ha scritto che me lo merito perché doveva custodire meglio la carrozzina”.

Clemy Spinelli, carrozzina rubata da 16enne: le accuse ai due malviventi

Clemy Spinelli, la disabile a cui due minorenni hanno rubato la carrozzina elettrica, adesso vuole che venga fatta giustizia. “Sinceramente non sono interessata a parlare con loro, secondo me non si sono neppure resi conto che cosa hanno combinato. Mi piacerebbe invece conoscere i genitori. E chiederei loro come è possibile lasciare un figlio sedicenne girare alle 4,30 del mattino per la città a fare danni”, ha affermato al Corriere della Sera. Finora, però, né i diretti interessati né le famiglie hanno avviato i contatti. “Silenzio assoluto. Non è stata una ragazzata, qui temo ci sia qualcosa di più profondo”.

Per fortuna, da tante altre parti è arrivato un mare di affetto. “Ho ricevuto centinaia di telefonate e di messaggi. Vorrei ringraziare professor Enrico Zanini direttore dipartimento Archeologia a Siena dove studio per la grande solidarietà che mi ha dimostrato. E anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che lunedì mi ha chiamato. Sta cercando in collaborazione on le istituzioni di Siena, di farmi avere una nuova carrozzina elettrica”, ha concluso.











