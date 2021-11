Cleo Smith, ritrovata dopo 18 giorni bimba sparita “Sana e salva”/ Arrestato un uomo

E’ stata ritrovata in vita Cleo Smith, la bimba di quattro anni che era scomparsa da più di due settimane da un campeggio nell’Australia occidentale. La piccola era sparita di notte, mentre stava dormendo nella tenda assieme ai genitori, e di lei si era persa ogni traccia. Come riferito dai principali organi di informazione stranieri e italiani, a cominciare dal Corriere della Sera, la piccola è “viva e sta bene” e a dare la notizia del suo ritrovamento è stata la polizia, specificando che la bimba fosse rinchiusa «in una casa di Carnarvon», cittadina situata nella regione di Gascoyne.

Col Blanch, vicecommissario, ha parlato con il tabloid britannico Guardian spiegando che «un uomo del posto è stato posto in custodia». Una squadra di agenti, ha aggiunto lo stesso agente «ha fatto irruzione nell’abitazione nella notte e ha trovato la piccola in una delle stanze, chiusa a chiave. Cleo è stata prelevata da uno dei poliziotti e le è stato chiesto come si chiamasse. Lei ha risposto: “Mi chiamo Cleo”».

CLEO SMITH, RITROVATA LA BIMBA DI 4 ANNI SPARITA IN AUSTRALIA: LA SODDISFAZIONE DEL PREMIER

Una volta ritrovata Cleo Smith, che ricordiamo, ha soli quattro anni, è stata riportata dai genitori, che l’avevano vista per l’ultima volta ben 17 giorni fa, attorno all’una di notte del 16 ottobre scorso presso il camping di Blowholes Shacks a Macleod, a circa 900 chilometri a nord di Perth. Quando i genitori si erano svegliati alle ore 6:30 del mattino, la piccola non vi era più, e assieme a lei era scomparso anche il suo sacco a pelo.

Ellie Smith, la mamma di Cleo, era stata l’ultima ad averla vista, in quanto la piccola si era svegliata circa all’una e mezza di notte, e aveva chiesto dell’acqua prima di tornare a dormire. “Le nostre preghiere sono state esaudite”, ha twittato il primo ministro australiano Scott Morrison, definendo il ritrovamento come “qualcosa di stupendo” e ringraziando “i tanti agenti di polizia coinvolti nelle ricerche e nel sostegno alla famiglia”.

