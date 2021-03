Cliff Simon è morto/ Addio al ‘cattivo’ di Stargate: fatale un incidente in kitesurf

Lutto nel mondo del cinema e della televisione: è morto Cliff Simon, attore 58enne famoso in particolare per il suo ruolo in Stargate SG-1, serie tv di fantascienza ispirata all’omonimo film. Cliff Simon è deceduto nella giornata di martedì 9 marzo, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore; stava facendo kitesurf a Topanga Canyon, in California (Stati Uniti), quando è rimasto vittima di un incidente che gli è appunto costato la vita. Nella serie Stargate SG-1 interpretava il cattivo Ba’al, e la notizia ha ovviamente colpito i numerosi fan della serie, fra cui anche una ragazza che ha pubblicato un video su Facebook in cui lo stesso Simon gli faceva gli auguri di compleanno.

La notizia della morte è stata data dalla moglie, che attraverso il profilo Facebook del marito ha pubblicato un bello scatto del compagno, scrivendo: «È con immenso dolore che vi annuncio la morte del mio adorato marito Cliff Simon, avvenuta alle 12.30 di martedì 9 marzo 2021 sulla spiaggia di Topanga dopo un tragico incidente di kiteboarding. Era noto alla maggior parte di voi come il cattivo che amavate odiare, Ba’al, di Stargate SG-1. Ma come ha sempre detto, “Recitare è quello che faccio, è solo una parte di ciò che sono”. Ed era molto di più: un avventuriero, un marinaio, un nuotatore, un ballerino, un attore, uno scrittore. C’è un buco dove una volta si trovava su questa terra. Era amato da troppi per poterli menzionare tutti e ha avuto un grande impatto su così tante vite. Era uno straordinario e adorato fratello, zio, nipote, cugino a amico».

CLIFF SIMON E’ MORTO: “UNA PICCOLA CONSOLAZIONE E’ CHE…”

Non è ben chiaro come l’attore sia morto, ma la moglie ha spiegato che Cliff Simon è deceduto mentre stava facendo qualcosa che adorava: “Una piccola consolazione di questa tragedia – ha infatti confessato – è il fatto che stesse facendo una delle cose che amava di più e che sia morto vicino all’acqua, che era il suo tempio”. Originario del Sud Africa, l’attore si era in seguito trasferito in Inghilterra, e nel 1984 si era qualificato per le Olimpiadi con la squadra olimpica britannica come nuotatore. Tornato nel paese d’origine, aveva deciso di arruolarsi per l’aeronautica, dopo di che aveva iniziato ad insegnare windsurf e sci nautico, fino all’approdo nel mondo del cinema e della tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA